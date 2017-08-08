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Murat Karabova ise iddiaların gerçek dışı olduğunu söyledi. İşadamı ifadesinde, Ersoy'un isteği sonrası ilişkiye girdiklerini, daha sonra kendisini arayarak 20 bin euro ve Chanel marka çanta isteyerek şantaja maruz kaldığını iddia etti.