ŞİPŞAK

İşadamı Murat Karabova'dan Ciciş Esra’ya ‘iftira’ davası

08 Ağustos 2017 Salı, 10:20:43

  • 1 İşadamı Murat Karabova'dan Ciciş Esra’ya ‘iftira’ davası
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    Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre; Ünlüler dünyasında "Cicişler" olarak bilinen kardeşlerden Esra Ersoy, Yeşim Salkım'ın eski sevgilisi işadamı Murat Karabova'nın kendisine tecavüz ettiğini iddia etmişti.

  • 2 İşadamı Murat Karabova'dan Ciciş Esra’ya ‘iftira’ davası
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    Bu iddiadan aklanan Karabova, savcılığa başvurarak kendisine iftira attığını ileri sürdüğü Esra Ersoy'un cezalandırılmasını istedi. Ersoy, 27 Ocak'ta kardeşi Ceyda Ersoy ile Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği'ne giderek Karabova'nın kendisine tecavüz ettiğini ileri sürmüştü.

  • 3 İşadamı Murat Karabova'dan Ciciş Esra’ya ‘iftira’ davası
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    Murat Karabova ise iddiaların gerçek dışı olduğunu söyledi. İşadamı ifadesinde, Ersoy'un isteği sonrası ilişkiye girdiklerini, daha sonra kendisini arayarak 20 bin euro ve Chanel marka çanta isteyerek şantaja maruz kaldığını iddia etti.

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  • 4 İşadamı Murat Karabova'dan Ciciş Esra’ya ‘iftira’ davası
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    Savcılık yürüttüğü soruşturma kapsamında otelin güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. İncelenen görüntülerde Ersoy'un tecavüze uğradığını iddia ettiği gece, otelden Murat Karabova ile birlikte ayrıldıkları ve Ersoy'un taksiye bindiği sırada Karabova'ya sarıldığı tespit edilmiş, savcılık görüntü sonrası soruşturmayı takipsizlikle sonuçlandırmıştı.

  • 5 İşadamı Murat Karabova'dan Ciciş Esra’ya ‘iftira’ davası
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    Ersoy'un tecavüze uğradığını belirttiği gece, taksiye binmeden önce Karabova'yla sarılmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu ileri sürülmüştü. Karar sonrası savcılığa başvuran Murat Karabova, kendisine iftira atarak şantaja maruz bırakan Esra Ersoy'u savcılığa şikâyet etti. Karabova, "Soruşturma devam ederken bile para karşılığında şikâyetinden vazgeçeceğini söyledi" dedi.

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YORUMLAR 2
  • Misafir 36 dakika önce
    demek ki hanımefendi hayatını bu şekilde kazanan bir hayat kadınıymış
  • Misafir 43 dakika önce
    Ar, namus, hayada geldiğimiz nokta - Channel çanta istemiş. Allah ıslah etsin.
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