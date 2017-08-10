ŞİPŞAK

Aslışah Alkoçlar ve Ceyla Kartal arasında varoş kavgası

10 Ağustos 2017 Perşembe, 05:24:20

  • 1 Aslışah Alkoçlar ve Ceyla Kartal arasında varoş kavgası
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    Aslışah Alkoçlar hafta sonu arkadaşlarıyla Çeşme’deki bir plajda eğlendi. 

  • 2 Aslışah Alkoçlar ve Ceyla Kartal arasında varoş kavgası
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    HT Magazin'in haberine göre grubun keyfi, sosyetik güzelin iki yıl önce de tartıştığı Ceyla Kartal’la karşılaşmasıyla kaçtı. 

     

  • 3 Aslışah Alkoçlar ve Ceyla Kartal arasında varoş kavgası
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    Kartal’ın, “Bu varoşları nasıl içeri alıyorsunuz” diye bağıran Alkoçlar’ın üzerine elindeki sigarayı fırlatmasıyla tartışma büyüdü. 

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  • 4 Aslışah Alkoçlar ve Ceyla Kartal arasında varoş kavgası
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    Sosyetik güzeli Kasım Garipoğlu’nun da aralarında olduğu arkadaşları güçlükle sakinleştirdi.

     

  • 5 Aslışah Alkoçlar ve Ceyla Kartal arasında varoş kavgası
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    HUSUMETİN NEDENİ

    Kartal ile Oğulcan Engin’in iki yıl önceki ayrılığına araya giren Alkoçlar’ın neden olduğu, husumetin o zamandan beri sürdüğü konuşuluyor.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 13 saniye önce
    aslışahın acilen ninesi gibi akil insan yapılması lazım
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