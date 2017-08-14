İzel'den 'geri dönüyorum' mesajı

"Çok mutluyum, hayatımın en güzel dönemini yaşıyorum" diyen İzel, takipçileri ile dertleşti:



"Sabah 06.00... Sahile geldim, denize bakıyorum uzun uzun. Aşık olacağım bir şarkı bekliyorum. Kendimi zayıflatıyorum. Bakın gıdı gitmiş. Sabah sersemliğimi sarhoş zannedenler olmuş. Sadece şunu söyleyeceğim. Kötü olmayın, mutsuz olursunuz. Bana 'topla kendini' diyenler olmuş ama ben zaten toplağım. Kendime geldim. Sizin o güzel mesajlarınız, yorumlarınız sayesinde o kadar mutluyum ki; Ölüdeniz'deyim... Koşuyorum, yüzüyorum, zayıflıyorum... Çünkü sizler beni zayıf görmek istiyorsunuz. Saçlarımı uzatıyorum. Sanırım en kısa zamanda, en güzel şarkılarla döneceğim. Çok şey söylemek istiyorum. Çok güzel bir albüm gelecek. 5 yıl çok uzun bir süre. Bu benim isteğim doğrultusunda değildi, her şeyi açıklayacağım... Hepinizi kalbinizden öpüyorum!"

izel