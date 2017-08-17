Kenan Doğulu sahnenin etrafına ızgara döşetti

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Durumu tiye alan şarkıcı, “Arkadaşlara, ‘En son Harbiye konserimiz ne güzel geçti, tekrar yapalım’ dedim. ‘Sen yeter ki düşme, konseri yaparız’ dediler. O yüzden sahneye ızgara attırdım. Birazdan mangal yapacağım” esprisiyle güldürdü.