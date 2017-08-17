ŞİPŞAK

Kenan Doğulu sahnenin etrafına ızgara döşetti

17 Ağustos 2017 Perşembe, 08:01:31

Harbiye’de bir ilk! Haziran ayındaki Harbiye konserinde sahneden düşen Kenan Doğulu, ikinci Açıkhava konserinde tedbirli davranıp sahnenin etrafına ızgara döşetti

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    HT Magazin'den Arif Hür'ün haberine göre; Kenan Doğulu, haziran ayında Harbiye’de verdiği konserde talihsiz bir kaza geçirmişti. 

  • 2 Kenan Doğulu sahnenin etrafına ızgara döşetti
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    Sahneyi kız arkadaşına evlenme teklif etmek isteyen hayranına bırakan popçu, dengesini kaybedip boşluğa düşmüştü. 

  • 3 Kenan Doğulu sahnenin etrafına ızgara döşetti
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    Hayranlarının yüreğini ağzına getiren Doğulu, olaydan şans eseri yara almadan kurtulmuştu.

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  • 4 Kenan Doğulu sahnenin etrafına ızgara döşetti
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    Ünlü popçu önceki akşam verdiği ikinci Açıkhava konserinde bu kez tedbirli davranıp sahnenin etrafına ızgara döşettirdi.

  • 5 Kenan Doğulu sahnenin etrafına ızgara döşetti
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    Durumu tiye alan şarkıcı, “Arkadaşlara, ‘En son Harbiye konserimiz ne güzel geçti, tekrar yapalım’ dedim. ‘Sen yeter ki düşme, konseri yaparız’ dediler. O yüzden sahneye ızgara attırdım. Birazdan mangal yapacağım” esprisiyle güldürdü.

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