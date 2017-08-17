Kenan Doğulu sahnenin etrafına ızgara döşetti

HT Magazin'den Arif Hür'ün haberine göre; Kenan Doğulu, haziran ayında Harbiye’de verdiği konserde talihsiz bir kaza geçirmişti.
Sahneyi kız arkadaşına evlenme teklif etmek isteyen hayranına bırakan popçu, dengesini kaybedip boşluğa düşmüştü.
Hayranlarının yüreğini ağzına getiren Doğulu, olaydan şans eseri yara almadan kurtulmuştu.
Ünlü popçu önceki akşam verdiği ikinci Açıkhava konserinde bu kez tedbirli davranıp sahnenin etrafına ızgara döşettirdi.
Durumu tiye alan şarkıcı, “Arkadaşlara, ‘En son Harbiye konserimiz ne güzel geçti, tekrar yapalım’ dedim. ‘Sen yeter ki düşme, konseri yaparız’ dediler. O yüzden sahneye ızgara attırdım. Birazdan mangal yapacağım” esprisiyle güldürdü.