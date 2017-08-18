Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen yakalandı

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HT Magazin'den Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre; Tuba Büyüküstün, ikizlerinin babası, altı yıllık eşi Onur Saylak’tan boşanır boşanmaz aşk yaşamaya başladığı işletmeci Umut Evirgen’le ilk kez görüntülendi. Önceki gün Nişantaşı’ndaki bir kafede kahvaltı yapan sevgililer, araçlarını beklerken objektiflere yakalandı.