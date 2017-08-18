Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen yakalandı

Tuba Büyüküstün ile işletmeci sevgilisi Umut Evirgen, HT MAGAZİN’den kaçamadı. Âşıklar, kahvaltı için gittikleri Nişantaşı’nda ilk kez birlikte objektiflere yakalandı.
HT Magazin'den Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre; Tuba Büyüküstün, ikizlerinin babası, altı yıllık eşi Onur Saylak’tan boşanır boşanmaz aşk yaşamaya başladığı işletmeci Umut Evirgen’le ilk kez görüntülendi. Önceki gün Nişantaşı’ndaki bir kafede kahvaltı yapan sevgililer, araçlarını beklerken objektiflere yakalandı.
Muhabirleri fark edince panikleyen ikiliden Evirgen, “Yandık” derken ünlü oyuncu ise kameralara arkasını döndü.
Aşkları resmen belgelenen çift, lüks ciplerinin gelmesiyle hızla gözden kayboldu. 3 Ağustos’ta Evirgen ve Büyüküstün’ü Emirgan’da görüntüleyen Hürriyet muhabiri İsmail Bayrak, ünlü işletmecinin korumalarını gönderip fotoğraf makinesini gasp ettirdiğini iddia etmişti.
Bayrak’ın şikâyeti üzerine Evirgen ve iki adamı tutuklanmış, 26 gün hapis yatmıştı. Bayrak’ın sürpriz bir şekilde şikâyetini geri almasının ardından Evirgen 17 Temmuz’daki ilk duruşmada tahliye edilmişti.