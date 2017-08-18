ŞİPŞAK

Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen yakalandı

18 Ağustos 2017 Cuma, 08:33:19

  • 1 Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen yakalandı
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    Tuba Büyüküstün ile işletmeci sevgilisi Umut Evirgen, HT MAGAZİN’den kaçamadı. Âşıklar, kahvaltı için gittikleri Nişantaşı’nda ilk kez birlikte objektiflere yakalandı.

  • 2 Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen yakalandı
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    HT Magazin'den Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre; Tuba Büyüküstün, ikizlerinin babası, altı yıllık eşi Onur Saylak’tan boşanır boşanmaz aşk yaşamaya başladığı işletmeci Umut Evirgen’le ilk kez görüntülendi. Önceki gün Nişantaşı’ndaki bir kafede kahvaltı yapan sevgililer, araçlarını beklerken objektiflere yakalandı. 

  • 3 Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen yakalandı
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    Muhabirleri fark edince panikleyen ikiliden Evirgen, “Yandık” derken ünlü oyuncu ise kameralara arkasını döndü.

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  • 4 Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen yakalandı
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    Aşkları resmen belgelenen çift, lüks ciplerinin gelmesiyle hızla gözden kayboldu. 3 Ağustos’ta Evirgen ve Büyüküstün’ü Emirgan’da görüntüleyen Hürriyet muhabiri İsmail Bayrak, ünlü işletmecinin korumalarını gönderip fotoğraf makinesini gasp ettirdiğini iddia etmişti.

  • 5 Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen yakalandı
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    Bayrak’ın şikâyeti üzerine Evirgen ve iki adamı tutuklanmış, 26 gün hapis yatmıştı. Bayrak’ın sürpriz bir şekilde şikâyetini geri almasının ardından Evirgen 17 Temmuz’daki ilk duruşmada tahliye edilmişti.

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