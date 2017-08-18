Cengiz İmren asistanını deniz attı

İskelede asistanıyla tavla oynayan Cengiz İmren, yenilgiyi hazmedemedi, genç kadını kucaklayıp denize attı!
Hürriyet'in haberine göre; Bodrum tatiline devam eden Cengiz İmren, önceki gün Göltürkbükü’ndeydi. Asistanıyla tavla oynayan şarkıcı, oyunu kaybetti.
Genç kadının tavlayı koltuk altına sokmaya çalışmasına sinirlenen İmren, onu kucağına alarak denize attı.
Arkadaşları kahkahalara boğulurken, şarkıcı asistanını sudan çıkardı. İkili uzun süre birbirine sarıldı. Etraftaki tatilciler ise onları şaşkınlıkla izledi.