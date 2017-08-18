ŞİPŞAK

Cengiz İmren asistanını deniz attı

18 Ağustos 2017 Cuma, 11:31:31

  • 1 Cengiz İmren asistanını deniz attı
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    İskelede asistanıyla tavla oynayan Cengiz İmren, yenilgiyi hazmedemedi, genç kadını kucaklayıp denize attı!

  • 2 Cengiz İmren asistanını deniz attı
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    Hürriyet'in haberine göre; Bodrum tatiline devam eden Cengiz İmren, önceki gün Göltürkbükü’ndeydi. Asistanıyla tavla oynayan şarkıcı, oyunu kaybetti.

  • 3 Cengiz İmren asistanını deniz attı
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    Genç kadının tavlayı koltuk altına sokmaya çalışmasına sinirlenen İmren, onu kucağına alarak denize attı.

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  • 4 Cengiz İmren asistanını deniz attı
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    Arkadaşları kahkahalara boğulurken, şarkıcı asistanını sudan çıkardı. İkili uzun süre birbirine sarıldı. Etraftaki tatilciler ise onları şaşkınlıkla izledi.

  • 5 Cengiz İmren asistanını deniz attı
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YORUMLAR 9
  • Misafir 21 saniye önce
    Nolmuş bu adama böyle çok değişmiş magandaydı daha bir maganda olmuş töbe estafirullah :)
  • Misafir 4 dakika önce
    adamın kollarında faça izi var iyi mi..
  • Misafir 9 dakika önce
    çok da önemli bir haber!!!!
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