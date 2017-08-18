ŞİPŞAK

Metin Hara ile Adriana Lima ABD'ye gitti

18 Ağustos 2017 Cuma, 15:34:01 İHA

  • 1 Metin Hara ile Adriana Lima ABD'ye gitti
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    Yazar Metin Hara ile yaşadığı aşkı ile gündeme gelen dünyaca ünlü model Adriana Lima, sevgilisiyle birlikte ABD'ye gitti.

  • 2 Metin Hara ile Adriana Lima ABD'ye gitti
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    İHA'nın haberibne göre; Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen Dünyaca ünlü Victoria's Secret modeli Adriana Lima, Türk sevgilisi Metin Hara ile birlikte New York'a gitti.


  • 3 Metin Hara ile Adriana Lima ABD'ye gitti
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    Gazetecilerine yakalanmak istemeyen ünlü model Adriana Lima, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık terminalini kullandı. Sevgilisi Metin Hara ile birlikte New York'a giden Lima, uçağa normal terminal yerine özel uçak yolcularının giriş çıkışlarında kullandığı Genel Havacılık Terminalini kullandı. THY'nın New York uçağının yolcu almaya başlamasının ardından, özel araç ile aprondan uçağın altına gelen Lima, burada güvenlik işlemlerinin yapılmasının ardından sevgilisi Metin Hara ile birlikte uçağa bindi.

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  • 5 Metin Hara ile Adriana Lima ABD'ye gitti
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