Metin Hara ile Adriana Lima ABD'ye gitti

3 | 11

Gazetecilerine yakalanmak istemeyen ünlü model Adriana Lima, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık terminalini kullandı. Sevgilisi Metin Hara ile birlikte New York'a giden Lima, uçağa normal terminal yerine özel uçak yolcularının giriş çıkışlarında kullandığı Genel Havacılık Terminalini kullandı. THY'nın New York uçağının yolcu almaya başlamasının ardından, özel araç ile aprondan uçağın altına gelen Lima, burada güvenlik işlemlerinin yapılmasının ardından sevgilisi Metin Hara ile birlikte uçağa bindi.