Metin Hara ile Adriana Lima ABD'de

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Geçtiğimiz hafta içinde bir kez daha Türkiye'ye gelen Adriana Lima bu kez giderken sevgilisi Metin Hara da ona eşlik etti. Son olarak dün akşam üzeri Yeşilköy Atatürk Havalimanı'nda ABD yolculuğuna çıkmak üzereyken görüntülenen Lima ve Hara, New York'a ulaştı.