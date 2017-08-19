Metin Hara ile Adriana Lima ABD'de

Ünlü model Adriana Lima ile Türk sevgilisi yazar Metin Hara, New York'taki JFK Havalimanı'nda görüntülendi. Çiftin, yorgunluğu yüzlerinden okunuyordu.
Geçtiğimiz hafta içinde bir kez daha Türkiye'ye gelen Adriana Lima bu kez giderken sevgilisi Metin Hara da ona eşlik etti. Son olarak dün akşam üzeri Yeşilköy Atatürk Havalimanı'nda ABD yolculuğuna çıkmak üzereyken görüntülenen Lima ve Hara, New York'a ulaştı.
Çift, bu kez de JFK Havalimanı'nda objektiflere takıldı. Siyah taytının üzerine beyaz bol bir kazak giyen ve kıyafetini spor ayakkabılarıyla tamamlayan Lima ile yine siyahlara bürünmüş olan Metin Hara'nın yol yorgunu olduğu görüldü.
10 saat süren yolculuktan yorgun düşen Adriana Lima ve Metin Hara, pasaport kontrolünden sonra havaalimanında çıkarak kendilerini bekleyen araca binip uzaklaştı.