ŞİPŞAK

Metin Hara ile Adriana Lima ABD'de

19 Ağustos 2017 Cumartesi, 15:52:04

  • 1 Metin Hara ile Adriana Lima ABD'de
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    Ünlü model Adriana Lima ile Türk sevgilisi yazar Metin Hara, New York'taki JFK Havalimanı'nda görüntülendi. Çiftin, yorgunluğu yüzlerinden okunuyordu.

  • 2 Metin Hara ile Adriana Lima ABD'de
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    Geçtiğimiz hafta içinde bir kez daha Türkiye'ye gelen Adriana Lima bu kez giderken sevgilisi Metin Hara da ona eşlik etti. Son olarak dün akşam üzeri Yeşilköy Atatürk Havalimanı'nda ABD yolculuğuna çıkmak üzereyken görüntülenen Lima ve Hara, New York'a ulaştı.

  • 3 Metin Hara ile Adriana Lima ABD'de
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    Çift, bu kez de JFK Havalimanı'nda objektiflere takıldı. Siyah taytının üzerine beyaz bol bir kazak giyen ve kıyafetini spor ayakkabılarıyla tamamlayan Lima ile yine siyahlara bürünmüş olan Metin Hara'nın yol yorgunu olduğu görüldü.

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  • 4 Metin Hara ile Adriana Lima ABD'de
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    10 saat süren yolculuktan yorgun düşen Adriana Lima ve Metin Hara, pasaport kontrolünden sonra havaalimanında çıkarak kendilerini bekleyen araca binip uzaklaştı.

  • 5 Metin Hara ile Adriana Lima ABD'de
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YORUMLAR 2
  • Misafir 30 dakika önce
    makyajsız yüzüne bakmazsınız beee o kadar abartmayın
  • Misafir 43 dakika önce
    mankenin güzeli bile 30 dan sonra geliyor
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