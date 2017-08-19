Uraz Kaygılaroğlu: Bana akıl veremezsiniz!

2 | 7

Kaygılaroğlu, kızı Ada ile yer aldığı fotoğrafın altına "Bir ömür sırtımda taşırım seni küçük b..çuk" notunu düştü. Takipçisi ise "Uraz Bey insan kendi evladı için böyle bir kelime kullanır mı? Bizlere bu şekilde nasıl örnek olacaksınız? sizi dadece büyükler değil, çocuklar da takip ediyor. Yanlış şeyler öğretiyorsunuz" diyerek tepki gösterdi.