Uraz Kaygılaroğlu: Bana akıl veremezsiniz!

Uraz Kaygılaroğlu'nun Instagram sayfasında paylaştığı fotoğraf genç oyuncu ile takipçisini karşı karşıya getirdi.
Kaygılaroğlu, kızı Ada ile yer aldığı fotoğrafın altına "Bir ömür sırtımda taşırım seni küçük b..çuk" notunu düştü. Takipçisi ise "Uraz Bey insan kendi evladı için böyle bir kelime kullanır mı? Bizlere bu şekilde nasıl örnek olacaksınız? sizi dadece büyükler değil, çocuklar da takip ediyor. Yanlış şeyler öğretiyorsunuz" diyerek tepki gösterdi.
Yaşanan olayın ardından Uraz Kaygılaroğlu, takipçisine sosyal medya üzerinden yanıt verdi: "Kimseye örnek olmak haddime değil hanımefendi... Bu işler bireylerin ailelerine aittir. Burası benim şahsıma ait kullandığım fotoğraf albümüdür. Konu içinde geçen 'b..kçuk' ise benim öz kızımdır. Kendisine nasıl hitap edeceğim, onu nasıl yetiştireceğim ise benim bileceğim bir şeydir. Sayfamı takip ediyor olmanız bana akıl verebileceğiniz anlamına gelmez. İyi günler dilerim."