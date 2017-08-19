Demet Akalın'dan 'boşanma' açıklaması

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Geçtiğimiz hafta evine gelen haciz nedeniyle oldukça zor günler yaşayan Demet Akalın, "Yorgunluk yok. Bu gün iyiyim. Çok arayan soran oldu bütün Türkiye aradı desem abartmış olmam. Bu kadar sevildiğimi bilmiyordum. O da bir patlamaydı geçti ve bitti diyerekten kendime telkin etmeye çalışıyorum. Mevzu çok tatsız ve sevimsiz olduğu için sanırım gücüme gitti çünkü çok çalışan bir insanım. Geçti gitti diyelim. Çok sevenim varmış, çok dostumuz varmış. Bir de yıllarca boşa yapılan dostluklar varmış. Çok eski küstüğüm arkadaşlarım vardı onlarla barıştım. Fatih Terim'den Murat Boz'a Kenan Doğulu'ya herkes o kadar güzel şeyler söylediler ki, onlar beni ayağa kaldırdı. Aslında kalkmayacak bir şey yoktu ama insan yine de bir telefon, mesaj istiyor böyle günlerde." dedi.