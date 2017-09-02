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Sahne öncesinde gazetecilerini sorularını yanıtlayan Gülşen yoğun programı nedeniyle çalıştığını söyleyerek, "Bayram çok güzel ama çalışarak geçiyor. Böyle özel günlerde de daima sahnede oluyoruz. İnsanların en mutlu günlerinde onların karşısında olmak insanları eğlendirmek, neşelendirmek çok güzel bir duygu” ifadelerini kullandı.