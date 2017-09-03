Aslışah Alkoçlar'ın Çeşme tatili

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HT Magazin'den Yunus Emre Çınar'ın haberine göre; Sosyetik güzel önceki gün bir beach'te görüntülendi. Gün boyu iskelede güneşlenip arkadaşlarıyla sohbet eden Alkoçlar, akşam üzeri denize girmek istedi ancak suyun soğuk olduğunu fark edince vazgeçti.