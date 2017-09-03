Nurseli İdiz: Bu iş böyle kalmayacak

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Bipolar bozukluk tedavisi gören İdiz, “Diziden çıkarıldım. Yerime Neriman Uğur alınmış. Oyuncular benimle çalışmak istememişler. Psikolojik bir rahatsızlıkla mücadele ediyorsunuz. Bunu açıklamış olmaktan pişmanım şimdi. Keşke sorunlarımı açıklamasaymışım. Bu iş böyle kalmayacak” diye konuştu.