Merve Boluğur'a ayrılık yaramadı

Popçu Murat Dalkılıç ile oyuncu Merve Boluğur 24 Ağustos 2015’te nikâh masasına oturmuştu. Çift, 2’nci evlilik yıldönümlerini kutlamaya 1 hafta kala boşanma kararı almıştı.



Murat Dalkılıç bu kötü günleri konserden konsere koşturarak atlatmaya çalışırken, ayrılık Merve Boluğur’a yaramadı.



Üzüntüden, sıkıntıdan cildinde kızarıklıklar oluşmaya başladı.



Genç isim, her anını Instagram'dan paylaşarak 'iyiyim' mesajı vermeye çalışsa da takipçileri böyle küçük detayları atlamıyor. (Posta)

merve boluğur

Murat Dalkılıç