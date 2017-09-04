Engin Altan Düzyatan’a Londra'da yoğun ilgi

HT Magazin'de yer alan habere göre; Bayram tatilini geçirmek üzere eşi Neslişah Düzyatan’la Londra’ya giden Düzyatan, Oxford Caddesi’nde eşiyle birlikte yürüyüş yaparken kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarının ilgisi nedeniyle zor anlar yaşadı. Düzyatan’la sohbet eden turistlerin oyuncuyla hatıra fotoğrafı çektirmek için sıra olması dikkatlerden kaçmadı.

Engin Altan Düzyatan

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