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Vatan Şaşmaz’ın yerine projeye girdiği konuşulan Evcimik konuya şu sözlerle açıklık getirdi: “Biz zaten daha öncesinde bu proje için görüşmeler yapıyorduk. Vatan’ın yerine olduğum doğru değil var olan bir şeye, o yaşanan vahim olay denk geldi sadece.”