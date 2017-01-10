Birce Akalay, Sarp Levendoğlu ile boşanmaktan vazgeçti
10 Ocak 2017 Salı, 06:19:36 | Güncelleme: 07:38:25
Birce Akalay, Sarp Levendoğlu ile evliliğine bir şans daha vermek istediği ve boşanmaktan vazgeçtiği öğrenildi
1
1|17
Boşanmak için avukatlarına vekâlet veren Sarp Levendoğlu-Birce Akalay cephesinde sürpriz gelişme! Güzel oyuncunun evliliğine bir şans daha vermek istediği ve boşanmaktan vazgeçtiği öğrenildi.
2
2|17
LEVENDOĞLU BEKLEME KARARI ALDI
BU aşk burada bitmez! Başrollerini paylaştıkları ‘Küçük Ağa’ dizisinin setinde başlayan, yine birlikte rol aldıkları ‘Deliormanlı’ filminin setinde biten Birce Akalay-Sarp Levendoğlu ilişkisi için umut ışığı doğdu.
3
3|17
İddiaya göre, Derya Şensoy ile geçen yaz ‘Deliormanlı’ setinde yakınlaşıp Datça’da aşk yaşayan Levendoğlu, boşanma davasını eşinin açması için bekleme kararı aldı.
HABERİN DEVAMI
4
4|17
KAPILARI TAMAMEN KAPATMADILAR
Daha önce de boşanmanın eşiğinden dönen çiftten Akalay, sosyal medyada eşinin fotoğraflarını ve kolundan ismini sildirmesine rağmen dilekçesini işleme koydurmadı.
5
5|17
Boşanma protokolüne de yanaşmayan oyuncunun bu hamlesi Levendoğlu’nu şaşırttı. Konuyla ilgili açıklama yapmayan ikilinin birbirlerine kapıları tamamen kapatmadıkları öğrenildi.
6
6|17
‘BEN YIKMADIM’
Levendoğlu ile aşk iddiaları karşısında sessizliğini koruyan Derya Şensoy’un yakın çevresine “Onların yuvasını ben yıkmadım” diye dert yandığı ortaya çıktı.
HABERİN DEVAMI
7
7|17
Sarp Levendoğlu’nun, eşi Birce Akalay’ın sürpriz hamlesi sonrası nasıl bir adım atacağı büyük merak konusu.