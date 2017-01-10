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Birce Akalay, Sarp Levendoğlu ile boşanmaktan vazgeçti

10 Ocak 2017 Salı, 06:19:36

Birce Akalay, Sarp Levendoğlu ile evliliğine bir şans daha vermek istediği ve boşanmaktan vazgeçtiği öğrenildi

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    Boşanmak için avukatlarına vekâlet veren Sarp Levendoğlu-Birce Akalay cephesinde sürpriz gelişme! Güzel oyuncunun evliliğine bir şans daha vermek istediği ve boşanmaktan vazgeçtiği öğrenildi.

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    LEVENDOĞLU BEKLEME KARARI ALDI

    BU aşk burada bitmez! Başrollerini paylaştıkları ‘Küçük Ağa’ dizisinin setinde başlayan, yine birlikte rol aldıkları ‘Deliormanlı’ filminin setinde biten Birce Akalay-Sarp Levendoğlu ilişkisi için umut ışığı doğdu. 

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    İddiaya göre, Derya Şensoy ile geçen yaz ‘Deliormanlı’ setinde yakınlaşıp Datça’da aşk yaşayan Levendoğlu, boşanma davasını eşinin açması için bekleme kararı aldı.

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