Bir zamanların ünlüleri şimdi ne yapıyor?

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Kocaman tencerenin başında portakal reçeli yapan ya da fırınında ekmek pişiren bu kadının bir zamanların hem Türkiye hem de Avrupa güzeli olduğunu söylesek şaşırırsınız büyük olasılıkla. Çünkü alışılagelmişin dışında bir yaşam sürdürüyor. Hatta öyle ki anneannesinin zoruyla katıldığı yarışmada taç giymek bile genç yaşında onun hayata bakışını değiştirmedi.