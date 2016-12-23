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Kiralık Aşk 66. son bölüm fragmanı
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Kiralık Aşk 66. bölümde neler yaşanacak?

Kiralık Aşk 66. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde Ömer ve Defne, Roma'ya gidiyor. İşte Kiralık Aşk 66. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

23 Aralık 2016 Cuma, 09:34:56 Güncelleme: 09:38:05

Başrollerini Elçin Sangu, Barış Arduç, Salih Bademci, Müjde Uzman, Seçkin Özdemir, Nergis Kumbasar, Levent Ülgen ve Onur Büyüktopçu'nun paylaştığı Kiralık Aşk 66. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde Ömer ve Defne, Roma'ya gitmeye karar veriyor! İşte Kiralık Aşk 66. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

KİRALIK AŞK 66. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Ömer ve Defne Roma'ya gitmeye karar verdiler. Böylece hayatlarında tertemiz bir sayfa açacaklar. Artık onları hiç kimsenin tanımadığı bir yerde yaşayacak, her şeye yeniden başlayacaklar. Kaçış planı öncesinde ise, Ömer ve Defne bir Defo gecesi geçirecekler. Ömer, Defne'nin gerçek dünyasına girecek, onunla birlikte bir Beşiktaş maçı izleyecek, onunla onun mekanlarında gezecek. Aşkın çok daha yakın hali... Artık birbirlerinin ailesi olmaya doğru yol alıyorlar. Üstelik inanılmaz eğleniyorlar da…

Sinan'ın uçuk kararı karşısında, Neriman ve Koray saf tutuyorlar. İkisi iki koldan Sinan'ı etkilemeye çalışıyor. Sonuç ise Seda'ya yarayacak gibi.

Bu bölüm Ömer'in sıkıntısı sonunda nihayetleniyor fakat çok ilginç ve merak uyandırıcı şekilde!

KİRALIK AŞK 65. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Defne akıllara zarar bir çılgınlık yapıyor. Artık kaybedecek hiçbir şeyi yok. Sadece Ömer var aklında. Ömer'in hiç görmediği deli Defoyla tanışma zamanı geldi. Karşısında çok farklı ve çılgın bir Defne var. Bakalım bir ipte iki cambaz neler yapıyormuş... Hangisinin daha cesur hangisinin daha gözü kara olduğunu görmenin vakti geldi. Aşk, git gide daha kavurucu bir hal alıyor. 

Diğer yanda, Sinan'ın derdi bambaşka... Pamir ise yolunu kaybetmiş durumda. İso fenalarda... Aşk acısı ve kafa karışıklığı, bütün erkekleri bir araya getiriyor. Hepsi birlikte balığa gidip, kafalarını dağıtmaya çalışıyorlar. Bu toplanmadan ise çok ilginç kararlar çıkacak. Her biri gidip hayatlarındaki düğümleri tek tek çözecek. 

En çarpıcı olanıysa, Ömer ve Defne'nin aldıkları karar... Defne'nin çılgın teklifine, Ömer ne cevap verecek. Bunu gerçekten yapacaklar mı? 

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