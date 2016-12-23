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Sevda Kuşun Kanadında 19. son bölüm fragmanı
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Sevda Kuşun Kanadında 19. bölümde neler yaşanacak?

Sevda Kuşun Kanadında, 19. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde Ömer ve Asım, Zafer'e karşı mücadele veriyor. İşte Sevda Kuşun Kanadında 19. bölüm fragmanı

23 Aralık 2016 Cuma, 09:46:41 Güncelleme: 09:55:14

Oyuncu kadrosunda Ufuk Bayraktar, Yavuz Bingöl, Gürbey İleri, Müge Boz, Buse Varol ve Tolga Ortancıl gibi isimlerin yer aldığı Sevda Kuşun Kanadında, 19. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde Ömer ve Asım, Zafer'e karşı mücadele veriyor. İşte Sevda Kuşun Kanadında 19. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

SEVDA KUŞUN KANADINDA 19. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Ömer ve Asım’ın Zafer Erbay’a karşı verdikleri amansız mücedele ekrana gelecek.

Ömer, Zafer’in adamı olan Solaklı’ya son darbeyi vurmaya kararlıdır. Bu niyetini Cemil Ateş’e söyler ancak Ateş komiserin amacı ve kuracağı oyun başkadır. 

Asım ise üniversitede çalışabilmek için girişimde bulunur. Milli sanayii ve yerli silah düşüncesini Erbakan Hoca ile  paylaşır. Ancak, Zafer bunu öğrenecek ve  bu işin peşini bırakmayacaktır.
Ailesi dağılan Zafer kontrolünu korumak için çok çaba sarfeder. Bir yandan fabrikasında çıkan işçi greviyle uğraşırken bir yandan da kendine karşı oynanan oyunlarını iyi anlamaya ve karşı oyun kurmaya çalışır. BuNun için bazı infaz kararları vermesi gerekmektedir!

İbrahim Başkan ise kapatılan MTTB’nin tekrar açılması için uğraşmaktadır. Savcı muhalefet eder. Buna rağmen İbrahim başkan pes etmez ve hukuk mücedelesini sürdürür.

SEVDA KUŞUN KANADINDA 18. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Zafer’in fabrikasında çalışan işçilerin grevi karşıt görüşlü iki grubu karşı karşıya getirmiştir. Ülkücü ve Solcular karşılıklı olarak silahları çekmiş, herkes ilk kurşunu kimin sıkacağını beklemektedir. Ancak karanlık güçlerin gözü yine gençlerin üzerindedir. Bilinmeyen bir yerden kalabalığın üzerine  atış açılır ve kan akar. Peki iki grubu karşı karşıya getirip ülkede kaos ve anarşi çıkarmak isteyen kim?

Zafer fabrikasındaki grevi bir türlü bitiremez. Grevin ardındaki güçleri bulmak için harekete geçer. Hayatı boyunca başkalarına karşı düzenlediği kumpaslar artık kendisine dönmüştür. O ve Solaklı, yaşananların Ömer’in işi olduğunu düşünmektedir. Zafer’in hedefinde yine Ömer vardır.

Zeliş, Asım ve Leyla tarafından bir ailenin yanına verilir. Elif bu duruma kızar ve Asım’la karşı karşıya gelir. Asım’ın tek derdi bu değildir. Aynı zamanda İstanbul’da kalacak bir eve ihtiyacı vardır. 

MTTB’nin kapatılması üzerine savcı iddiname hazırlar. Aldığı talimat üzerine amacı MTTB’yi süresiz kapatmaktır. Ancak Asım’ın elinde çok önemli bir delil vardır.

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