Başrollerini Timuçin Esen, Şevval Sam, Murat Aygen, Alperen Duymaz, Dilan Çiçek Deniz ve Hilmi Cem İntepe'nin paylaştığı Bodrum Masalı, 17. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde neler olacak? İşte Bodrum Masalı 17. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

BODRUM MASALI 17. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Aldatıldığını anlayan Yıldız, havaalanında uçağa binmek üzere olan Evren ve Gözde ile yüzleşir. Bu zor günlerde yanında yine Faryalı vardır. Su’nun da affetmediği Evren artık evdeki herkes tarafından dışlanmıştır. Aslı, evine giren Alara ve Uzay’a hesap sorar.

Öte yandan, Uzay’ın Faryalı Otel’deki ortaklığı gençlerin sinirini bozmaktadır. Ateş, ailenin reisliğine soyunur ama para bulmak için üzerine atlayacağı iş, başını hiç beklemediği bir derde sokacaktır.

BODRUM MASALI 16. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Aslı ile Ateş, gizli kalan gerçekleri su yüzüne çıkarıyorlar!

Faryalı, Evren ve Gözde’yi yakalamıştır. Aslı ise Ateş’e babasının annesini aldattığını söylemek üzere yoldadır. Gözde’nin planı işlemiştir. Evren, sırrını korumak için hem Faryalı hem de Aslı’ya karşı mücadele etmek zorundadır.

Gönenç her şeyden habersiz Uzay’a, Gözde ile kuracakları mutlu gelecekten bahsetmektedir. Evren’in sırrı açığa çıkarsa bundan herkes etkilenecektir. Herkesin hayatı değişmek üzeredir.