Oyuncu kadrosunda Settar Tanrıöğen, Melis Tüzüngüç, Uraz Kaygılaroğlu, Berna Koraltürk ve Özgün Karaman gibi isimlerin rol aldığı Baba Candır 51. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde

BABA CANDIR 51. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Salih'in hastalığını öğrenen Ece babasından uzak durmak istemez ve baba ocağına geri dönmeye karar verir. Fakat Haluk'a henüz babasının hastalığından söz etmek istemeyen Ece çareyi evde bir fare olduğu yalanını söylemekte bulur.

Salih ise gecenin bir köründe kızının ağlayarak eve gelmesini anlayamaz ve Haluk'un onu üzdüğünden şüphelenir. Ece ve Egemen babalarını üzmemek için nasıl bir yol izleyeceklerini tartışırken Emrecan'ın kapıda onları dinlediğinden habersizdirler.



Emrecan babasının hastalığını öğrendiğinde ne yapacak? Salih kızını üzdüğüne inandığı Haluk'u affedebilecek mi? Ece ve Egemen babalarını mutlu etmek için nasıl bir yol izleyecek.

BABA CANDIR 50. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Salih çocuklarına hastalığını söylemeye karar verir. Egemen Elif’ten babasının hastalığı ilgili detayları öğrense de bunları kardeşleriyle paylaşmaz, kardeşlerine babalarının aşk hastalığına tutulduğunu söyler.

Ece ise Egemen’in büyük değişiminden şüphelenmeye başlar. Haluk Hamza ile tanıştıktan sonra onun kimliği hakkında şüphelenmeye başlar. Hamza Haluk’un zengin bir adam olduğunu öğrendiğinde onu şirketinde ziyaret etmeye karar verir. Fakat Ayşegül’ü görür görmez ondan etkinlenir.



Ece babasının hastalığını öğrenecek mi? Çocuklar Elif ve Salih’in romantik bir aşka yelken açmalarına yardım edebilecek mi? Hamza Haluk’un başına ne tür işler açacak?