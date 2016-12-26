‘İçerde’ ortalık fena karıştı

26 Aralık 2016 Pazartesi, 09:45:48 | Güncelleme: 11:20:59
1
1|6
Takipçileriyle 15’inci randevusuna çıkacak olan “İçerde”de, Sarp’ın “Patron” hamlesinin hezimete uğraması ve Yusuf Müdür’ün vurulması sonrası tüm dengeler değişecek.
2
2|6
Pazartesi ekranının fenomen dizisi “İçerde”, sürprizlerle örülü, sürükleyici bir bölümle daha karşımızda. Sarp’ın “Umut Patron” hamlesi hezimete uğrar. Ortalık bir anda toz duman olmuştur.
3
3|6
Hem Yusuf Müdür’ü hastaneye yetiştirmek hem de olay yerindeki delillerin bir şekilde ortadan kaldırılması gerekiyordur. Sarp olanlardan kendisini suçlu hisseder. Yusuf Müdür’ün vurulduğu Organize Şube’de duyulunca tüm ekip hastaneye gider.
HABERİN DEVAMI
4
4|6
Mert, Yusuf Müdür’ün hastaneye yaralı olarak nasıl geldiğini ve tüm olanları merak ediyordur. Hastanenin kamera kayıtlarını almak ister ama hastane polisi buna yetkisi olmadığını bahane ederek görüntüleri vermez.
5
5|6
Durumdan şüphelenen Mert, bu duruma bir anlam veremez. Davut ve Minik, Alyanak’ı Sarı Hüsnü’nün mahallesinden kaldırırlar.
6
6|6
Alyanak bu sefer yolun sonuna geldiğini düşünür. Celal, Melek’in Füsun’la görüştüğünü öğrenir ve çıldırır. Celal pişman olacağı bir hamle yapar…