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‘İçerde’ ortalık fena karıştı

26 Aralık 2016 Pazartesi, 09:45:48

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    Takipçileriyle 15’inci randevusuna çıkacak olan “İçerde”de, Sarp’ın “Patron” hamlesinin hezimete uğraması ve Yusuf Müdür’ün vurulması sonrası tüm dengeler değişecek.

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    Pazartesi ekranının fenomen dizisi “İçerde”, sürprizlerle örülü, sürükleyici bir bölümle daha karşımızda. Sarp’ın “Umut Patron” hamlesi hezimete uğrar. Ortalık bir anda toz duman olmuştur. 

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    Hem Yusuf Müdür’ü hastaneye yetiştirmek hem de olay yerindeki delillerin bir şekilde ortadan kaldırılması gerekiyordur. Sarp olanlardan kendisini suçlu hisseder. Yusuf Müdür’ün vurulduğu Organize Şube’de duyulunca tüm ekip hastaneye gider. 

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