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No: 309 28. son bölüm fragmanı
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No: 309 28. bölümde neler yaşanacak?

No: 309 28. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde Betül yine hain planlar peşindedir. İşte No: 309 28. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

28 Aralık 2016 Çarşamba, 09:29:05 Güncelleme: 09:31:40

Başrollerini Demet Özdemir ve Furkan Palalı'nın paylaştığı No: 309 28. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde Betül yine hain planlar peşindedir. İşte No: 309 28. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

NO: 309 28. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Lale ve Onur aralarındaki anlaşmazlıkları tatlıya bağlamışlardır. Fakat Şerife aralarının hala bozuk olduğunu düşünüp bu durumu Yıldız’a bildirir.

Yıldız’ın Şerife ile konuşmasına tanık olan İsmet'te Onur ve Lale’yi barıştırmak için yılbaşı yemeği organize eder. Onur ve Lale bu kutlama için hazırlanır, birlikte alışveriş yaparlar.

Betül gene hain planlar peşindedir fakat en büyük sürpriz onu beklemektedir

NO: 309 27. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Lale’nin odasını karıştırırken çekilen görüntülerini izleyen Onur hayal kırıklığına uğrar ve Lale’ye tepki gösterir.. Buna çok üzülen Lale yaptıklarına pişman olur ve Onur’un gönlünü almaya, aralarını düzeltmeye çalışır.

Ama yine aksilikler peşlerini bırakmaz.. Olumsuz gibi gözüken olaylar silsilesi, aslında Onur ve Lale aralarındaki bağı daha da güçlendireceklerdir...

OYUNCU KADROSU

Demet Özdemir, Furkan Palalı, Sumru Yavrucuk, Nurşim Demir, Gökçe Özyol, Cihan Ercan, Özlem Tokaslan, Suat Sungur, Sevinç Erbulak, Beyti Engin, Fatma Toptaş, İrem Helvacıoğlu, Pelin Uluksar, Murat Tavlı, Ceren Taşçı, Fatih Ayhan, Eda Özel, Ömrüm Nur Çamçakall

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