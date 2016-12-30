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Arka Sokaklar 423. son bölüm fragmanı
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Arka Sokaklar 423. bölümde neler yaşanacak?

Arka Sokaklar 423. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde ekip, kendilerine kurulan oyundan kurtulacak mı? İşte Arka Sokaklar 423. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

30 Aralık 2016 Cuma, 09:47:37 Güncelleme: 09:49:05

Arka Sokaklar 423. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde Rıza Baba ve ekibi kendilerine yapılan bu sinsi oyundan nasıl kurtulacak? Ekibe büyük bir oyun oynanıyor! İşte Arka Sokaklar 423. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

ARKA SOKAKLAR 423. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Hüsnü’nün açığa alınma haberi ekipten sonra Çoban ailesinin de gündemine bomba gibi düşer. Ekip arkadaşları Hüsnü’ye moral vermeye çalışsa da, bir yandan bu şimşekleri üzerlerinden nasıl çekeceklerinin yolunu bulmaya çalışırlar. Rıza, Veysel’in üzerine daha sert gitmeye karar verir.

Selin, Veysel’in güvenini kazanmalı, ne olup ne bittiğini öğrenmelidir. Veysel, kumarhanede tanıştığı kuyumcu Akif ile ortak işe kalkışır. Bu iş için Sezgin devreye girer. Sezgin büyük güven duyduğu Gökçe ve ekibine işi teslim eder.

Gökçe hem çok ünlü bir mekan işletmecisi, hem de müzisyendir. Zırhlı araç soygunundan sonra ekip olayın peşine düşer. Bu sırada, Veysel’in de eli boş durmaz. Hırsızlığı ekipten birilerinin üzerine yıkacak bir planı vardır.

Seri numarası tutan paralar Hakan ve Ali’nin kullandığı aracın içerisinden çıkınca Komiser İsmail tarafından, Hakan, Ali kelepçelenerek önce sorguya sonra nezarete alınır. Ekip, Hüsnü’nün açığa alınmasını atlatamadan, Hakan ve Ali’nin aklanmasının peşine düşer.

ARKA SOKAKLAR 422. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Veysel ve Sezgin cezaevi görüş odasında ekibin üzerine sağlam delillerle gitmek için görüşmektedir. Sezgin, hücresinden gizlediği cep telefonuyla eşi Sema’yı arar. Sema evladını kaybetmenin acısına dayanamamakta Sezgin’e öfke, kin ve nefretini kusmaktadır.

Sezgin, bu görüşmeden sonra Veysel ile iş birliği yapmaya, kızının intikamını Rıza baba ve ekibinden almaya karar verir.

Sevgi’nin üvey babası Gürcan arkadaşı Hilmi ile beraberdir. Karısının boşanma davası açtığını öğrenince adam intikam yemini eder. Gürcan evin kapısında duran koruma polislerini bir şekilde atlatıp eve girmeyi başarır. Karısı Tülay ve üvey oğlu Yasin’i öldürür. Sevgi’yi evde hiçbir yerde bulamaz.

Köşeye sıkıştığı için kızı aramayı bırakıp kaçmak zorunda kalır. Eve gelen ekip Sevgi’yi kurtarır. Sevgi emniyete götürülüp pedagog eşliğinde ifadesi alınmaya çalışılır. Ancak kızın psikolojisi fazlasıyla kötüdür ve konuşmaz. Selin komiser ile aralarında çok özel bir bağ oluşur. Selin yetimhanede yer boşalana kadar Sevgi’yi evinde misafir eder.

 

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