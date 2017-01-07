TELEVİZYON HABERLERİ
07 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
Aşk Laftan Anlamaz 25. son bölüm fragmanı
TELEVİZYON

Aşk Laftan Anlamaz 25. bölümde neler yaşanacak?

Aşk Laftan Anlamaz, 25. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde dağ evinde aşk savaşı görülecek! İşte Aşk Laftan Anlamaz 25. bölüm fragmanı ve özeti...

07 Ocak 2017 Cumartesi, 10:15:52 Güncelleme: 10:17:08

Cumartesi akşamları SHOW TV'de romantizm rüzgarları estiren Aşk Laftan Anlamaz, 25. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde dağ evinde aşk savaşı görülecek! İşte Aşk Laftan Anlamaz 25. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

AŞK LAFTAN ANLAMAZ 25. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Murat ve Hayat aşkı zarfın içindeki fotoğrafların gölgesi altında zor bir sınavdan geçmektedir. Haşmet Dede'nin evi terk etmesi de her şeyin üzerine tuz biber olur.

Diğer tarafta Leyla ve Derya arasındaki gerginlik sürerken, Emre de boş durmamaktadır. Bir türlü zarar veremediği Murat’ı en hassas yerinden bir kez daha vurmaya karar verir. Bu kez kurduğu plan daha sinsicedir.

Murat ve Hayat’ın Haşmet Dede'nin peşinden gittiği dağ evi, kırgınlıkların öfkelerin etkisiyle bir aşk savaşına tanıklık eder. Bu savaşın vereceği zarar tahmin edilemez boyutta olacakken, bir mucize olur.

AŞK LAFTAN ANLAMAZ 24. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Azime ve Haşmet’in oyunuyla tuzağa düşen Hayat ve Murat... Kapıya horon ve kemençe ile dayanan bir Haşmet Dede... Peki amacı ne? Büyüklerin çabası Hayat ve Murat’ın evliliğini kurtaracak mı?

Haşmet, Murat ve Hayat için uğraşırken Azime ile sevdası beklemediği bir yara alır. Öyle ki bu sızı Haşmet’i uzaklara götürecek kadar kuvvetlidir.

Hayat’ın Murat’ın rüyasını gerçek yapmaya karar verdiği gece, beyaz lalelerle bir sırrı da yanında getirir. Murat yine bir seçim yapmak zorundadır. Aşk mı kazanacaktır, öfke mi?

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
İçerde'nin 16. bölüm 2. fragmanı yayınlandı
TELEVİZYON

İçerde'nin 16. bölüm 2. fragmanı yayınlandı
Esra Balamir kimdir?
TELEVİZYON

Esra Balamir kimdir?
Umuda Kelepçe Vurulmaz 10. bölümde neler yaşanacak?
TELEVİZYON

Fırat'ın aracı patlayacak mı?
No: 309 29. bölümde neler yaşanacak?
TELEVİZYON

Lale'nin sürprizi!
Çalgı Çengi İkimiz filminin galası yapıldı
TELEVİZYON

Çalgı Çengi İkimiz filminin galası yapıldı
İçerde 16. bölüm ne zaman yayınlanacak?
TELEVİZYON

"İçerde" 16. bölüm fragmanı yayınlandı!
Show Ana Haber birinciliği göğüsledi
TELEVİZYON

Haberin zirvesi
İçerde'nin 16. bölüm fragmanı yayınlandı
TELEVİZYON

İçerde'nin 16. bölüm fragmanı yayınlandı