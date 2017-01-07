Cumartesi akşamları SHOW TV'de romantizm rüzgarları estiren Aşk Laftan Anlamaz, 25. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde dağ evinde aşk savaşı görülecek! İşte Aşk Laftan Anlamaz 25. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

AŞK LAFTAN ANLAMAZ 25. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Murat ve Hayat aşkı zarfın içindeki fotoğrafların gölgesi altında zor bir sınavdan geçmektedir. Haşmet Dede'nin evi terk etmesi de her şeyin üzerine tuz biber olur.

Diğer tarafta Leyla ve Derya arasındaki gerginlik sürerken, Emre de boş durmamaktadır. Bir türlü zarar veremediği Murat’ı en hassas yerinden bir kez daha vurmaya karar verir. Bu kez kurduğu plan daha sinsicedir.

Murat ve Hayat’ın Haşmet Dede'nin peşinden gittiği dağ evi, kırgınlıkların öfkelerin etkisiyle bir aşk savaşına tanıklık eder. Bu savaşın vereceği zarar tahmin edilemez boyutta olacakken, bir mucize olur.

AŞK LAFTAN ANLAMAZ 24. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Azime ve Haşmet’in oyunuyla tuzağa düşen Hayat ve Murat... Kapıya horon ve kemençe ile dayanan bir Haşmet Dede... Peki amacı ne? Büyüklerin çabası Hayat ve Murat’ın evliliğini kurtaracak mı?

Haşmet, Murat ve Hayat için uğraşırken Azime ile sevdası beklemediği bir yara alır. Öyle ki bu sızı Haşmet’i uzaklara götürecek kadar kuvvetlidir.

Hayat’ın Murat’ın rüyasını gerçek yapmaya karar verdiği gece, beyaz lalelerle bir sırrı da yanında getirir. Murat yine bir seçim yapmak zorundadır. Aşk mı kazanacaktır, öfke mi?