Başrollerini İpek Karapınar, Özgür Çevik, Biran Damla Yılmaz, Gökçe Akyıldız, Hazar Motan ve Çağla Irmak'ın paylaştığı Kırgın Çiçekler 66. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde Sadullah, Songül ve Zehra arasında kalır. İşte Kırgın Çiçekler 66. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

KIRGIN ÇİÇEKLER 66. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Mesude yatağa mahkûm halde, Eylül'ün çığlıklarını duyar. Eylül korkuyla annesine sığınır. Mesude, Kemal'in gerçek yüzünü görür. Songül, Zehra'ya karşı şüphe doludur. Sadullah, Songül ve Zehra arasında kalır.

Kızlar, Mesude ve çocukları Kemal'in eziyetinden kurtarmak için bir plan yapar. Zehra'nın olayı öğrenmesiyle işler karışır. Mert'in çıkma teklifiyle havalara uçan Meral, Mert'i aslında hiç tanımadığını anlayacaktır.

KIRGIN ÇİÇEKLER 65. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Felç kalan Mesude, hastaneden evine getirilir. Durumu kullanan Kemal, Eylül'ün kızlarla eve girmesine engel olur. Kızlar, balayında olan Toprak ve Feride'yi rahatsız etmek istemez.

Sadullah, Zehra'ya evlenme teklif edeceğini açıklar. Babasının yeni bir yuva kurma isteği Songül'ü çok üzer. Kemal, Mesude'nin bakımını Büşra'nın üzerine yıkarak, çocuğu okula göndermez.

Mesude, Kemal'in gerçek yüzünü görmeye başlar. Annesinin ve kardeşinin haline üzülen Eylül, tek başına eve girmek zorunda kalır. Kemal, Eylül'ün hayatını karartmak için eline geçen fırsatı kaçırmaz...