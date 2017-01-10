SHOW TV’nin sevilen dizisi “Gülümse Yeter”, 23. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Dizide, ev halkı doğum günü sürprizi yapacakları Hasan Efendi’ye unutamayacağı bir hediye verecek. İşte Gülümse Yeter 23. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

GÜLÜMSE YETER 23. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Hasan Efendi’nin 70’inci yaş günü yaklaşmaktadır ve ev halkı coşkuyla bir sürpriz parti hazırlığına girişir. Hasan Efendi bu önemli günü kimsenin hatırlamadığını düşünüp üzülürken Ahmet ve Sarp onun için manevi değeri çok yüksek bir hediyeyi hazır etmişlerdir bile.

Yasemin’in sarhoşluğu Cem’in planlarının işlemesine yardımcı olurken Sarp telefon ekranında gördükleri karşısında şok olmuştur. Yasemin kendisini açıklamaya çalışsa da Sarp Yasemin’e karşı tavırlıdır.

Neyse ki, Hasan Efendi’nin doğum günü hazırlığında birlikte çalışan ikilimiz tekrar buzları eritmeyi başarırlar. Bu sırada Cem, Yasemin’le olan ilişkisinde ciddi olduğunu gösterme telaşına düşer ve ona bir hediye alır...

GÜLÜMSE YETER 22. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Ahmet'e yakalanan Sarp ve Yasemin panik halde ne yapacaklarını bilemezler. Ahmet aynı çatı altında bu ilişkinin gizli saklı devam etmesine onay vermez ve iki aileye de hemen açıklamak ister. Yasemin’in Ayten korkusu Ahmet’i herkese anlatmaktan vazgeçirebilecek midir?

Gece yarısı Civanlar'a gelen sürpriz misafir, Hasan Efendi'nin unuttuğu anıları hatırlatırken evde yeni bir curcuna çıkmasına sebep olur. Evde yeni bir heyecan yaşanırken, Hasan Efendi de geçmişte verdiği kararlarla yüzleşir.

Hayatının en mutlu günlerini yaşayan Gül, Seçil'den duydukları karşısında yıkılır. Kemal'in saklamaya çalıştığı sır, gizli kalmayınca Gül ve Kemal arasında tamir edilemeyecek izler bırakır.

Bu izlerle Gül kendine yeni bir yol bulmaya çalışır. Yasemin'i Sarp'tan uzaklaştırmaya çalışan Cem, yeni planında Alara'nın da yardımını alır. Alara yine Sarp ile Yasemin'in arasına girmenin yolunu bulur.