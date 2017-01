Başrollerini Elçin Sangu, Barış Arduç'nun paylaştığı Kiralık Aşk, 68. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde Ömer'in sırrı nihayet açığa çıkıyor. İşte Kiralık Aşk 68. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

KİRALIK AŞK 68. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Defne ve Ömer, artık bambaşka bir heyecanın kapısındalar. Defne hamile olup olmadığına bakarken, Ömer'in sırrı nihayet açığa çıkıyor. Bu sırada büyük bir halı saha maçı gündemde.

Koray'ın takımı, Sinan ve Ömer'e karşı. Koray’lar kazanırsa ilk doğacak erkek çocuğun adı; Koray olacak! Hakemse Aytekin! Diğer yandan Defne'nin ailesiyle barışmasının ilk adımları nihayet atılıyor.

İso'nun sokak köpekleri için yaptığı kulübe ise pek çok şeye vesile oluyor.

KİRALIK AŞK 67. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Artık her şey çok güzel. Defne ve Ömer çok mutlular. İyiden iyiye birlikte yaşama rutinleri geliştirmeye, birbirlerini tamamlamaya başladılar. Neriman çıkışını yapıyor:" Evlenin ve çocuklarınız olsun artık, hadi!"



Defne, Neriman'ın dolduruşuna gelip, Ömer'in aklına evlilik fikrini sokmak için türlü oyunlara giriyor. Fakat bilmediği şey, Ömer'in aklında bunun zaten olduğu.



Diğer yandan yeni yıl heyecanı her yerde. Ev partileri, ofis kutlamaları ve tabii ki Koriş'in şahane fikri: Ömer'e Noel baba kostümü giydirecek! Ömer bunu kabul eder mi? Sinan ve Şükrü, Koriş'le bu konuda dev bir iddiaya giriyorlar. Koray, Ömer'i ikna etmek için akla hayale gelmedik numaralar deniyor. İddianın sonucu ise, gerçekten çok ama çok beklenmedik.



Ömer ve Defne, yeni yıla birlikte girmenin mutluluğunu başkalarıyla da paylaşıyorlar. İhtiyacı olanları mutlu etmek gibi bir hediye veriyorlar kendilerine.



Finalde ise, Defne'yi bulutların üzerine çıkarak bir sürpriz var. Her şeyi hikayenin ta başına döndürecek bir sürpriz. Bunu Ömer'den başkası düşünemezdi.