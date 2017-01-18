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Diriliş Ertuğrul 73. son bölüm fragmanı
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Diriliş Ertuğrul 73. bölümde neler yaşanacak?

Diriliş "Ertuğrul" 73. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde Helena gerçeği öğreniyor, Ertuğrul Bey kalede tuzağa düşüyor İşte Diriliş Ertuğrul 73. bölüm fragmanı

18 Ocak 2017 Çarşamba, 09:38:17 Güncelleme: 09:40:01

Başrollerini Engin Altan Düzyatan, Esra Bilgiç, Kaan Taşaner, Didem Balçın, ve Hülya Darcan'ın paylaştığı Diriliş "Ertuğrul" 73. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde Helena gerçeği öğrenecek mi? İşte Diriliş "Ertuğrul" 73. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

DİRİLİŞ "ERTUĞRUL" 73. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Büyük bir oyun içerisine düşmüş Ertuğrul Bey ve alpları kalede mahsur kalmıştır. Düştükleri tuzaktan habersizdirler. Sultanın sulhu tesis etmekle görevlendirdiği Ertuğrul Bey şimdi savaş çıkarmakla suçlanmaktadır. Kaleden alplarıyla birlikte nasıl sağ çıkacaktır? Bu durumu haber alan Candar, Köpek ve Ural ne şekilde davranacaktır?

Her türlü tuzağı zekasıyla ve bileğinin gücüyle def etmeyi başaran Ertuğrul sultana verdiği söz gereği kılıcını kullanmamaktadır fakat düşman saldırılarını arttırmaktadır. Ertuğrul’un bu saldırılara karşı yeni stratejisi ne olacaktır?

Candar Bey’in evinde misafir olan Sadettin Köpek, Aslıhan’a karşı duygusal bir yönelim içerisindedir. Bunu farkeden Ural, Sadettin Köpek’i evliliğe teşvik eder. Saadettin Köpek ne yapacaktır?

Aşka susamış olan Bamsı’nın gönlü mucize şekilde karşısına çıkmış Helena’ya kaynar. Helena ise Bamsı’yı kendilerinin kervanına saldıran kişi olarak bilmektedir. Helena gerçeği öğrenecek midir? Bamsı’nın duyguları karşılık bulacak mıdır?

DİRİLİŞ "ERTUĞRUL" 72. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Sinsi planlarına ara vermeden devam eden Ural son olarak Karakoncolos’u kullanarak Ertuğrul Bey’in altın madenine baskın yaptırmıştır. Baskın gerçekleşmiş fakat Ertuğrul son anda yetişerek Haçaturyan’ı kurtarmıştır. Şimdi bütün deliller Ural’ı işaret etmektedir. Peki, Ertuğrul Bey’in tutumu ne olacaktır?

Hanlı Pazar Ertuğrul Bey tarafından fethedilmiş, pazarın ticareti Müslümanca bir anlayışla yürütülmeye başlamıştır. Fakat etraftaki şer ocakları bu durumdan memnun değildir. Bu kişiler sinsi planlarla Ertuğrul Bey’in kurduğu bu yapıyı yıkmak için neler yapacaktır? Bölgedeki eşkıyaların hamlelerini bir bir bertaraf eden Ertuğrul, Karacahisar kalesinden gelen beklenmedik habere karşı nasıl bir hamlede bulunacaktır?  Sultan Alaattin’in civarda sulhu tesis etmekle görevlendirdiği Ertuğrul Bey içine düştüğü zor durumlarda nasıl bir strateji uygulayacaktır?

Ertuğrul’un evlilik teklifini reddetmesiyle onuru kırılan Aslıhan’ın aşkı bir anda kine dönüşecektir. Onun bu halini fark eden Çolpan bu fırsattan nasıl istifade edecektir? İki oba kadınlarının çalıştığı kilimhanede işler nasıl devam edecektir?

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