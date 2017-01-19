Başrollerini Tuba Büyüküstün ve Kıvanç Tatlıtuğ'un paylaştığı Cesur ve Güzel, 10. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde Tahsin Korludağ'ın planı ters teper. İşte Cesur ve Güzel 10. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

CESUR VE GÜZEL 10. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Tahsin Korludağ’ın, Cesur’dan sonsuza kadar kurtulmak için yaptığı plan ters teper ve Cesur’la, Sühan’ı birbirlerine daha çok yaklaştırır. Sühan, babasının gerçek yüzünü görmenin şokuyla Cesur’a sığınır, Cesur onun güvenini sarsmamaya kararlıdır.



Yaşananlar Korludağ’da da ilişkilerin gerilmesine neden olur. Tahsin Korludağ yaptıklarının bedelini sağlığıyla öderken, Cahide beklediği etkiyi yaratamadığı için telaşlıdır. Başına gelenlerin sorumlusunu bulmaya kararlı olan Korhan, Hülya’nın peşine düşer ve Cahide’nin hiç beklemediği bir tepki verir.



Cesur, Sühan’ın yaralarını sarmaya çabalarken ikisi için de çözüm olacak bir plan hazırlığına girer fakat Tahsin Korludağ yine önüne engeller koymaya devam eder.



Her şey yoluna girdiğinde Sühan’ın kaçırılması Cesur’un tüm planlarını tekrar gözden geçirmesine neden olur. Üzerine oynanan oyunu bozmaya çalışırken, sevdiği kadının hayatını kurtarmak için zamana karşı amansız bir yarış içine girer.

CESUR VE GÜZEL 9. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Cesur’un duygularını Sühan’a açması onun kalbindeki buzların erimesine neden olur. Aynı anda Cesur’un tutuklanması, Tahsin Korludağ’ın da artık ona karşı savaş açtığı anlamına gelir. Sühan’ın şahit olduğu yüzleşme bu düşmanlığın boyutlarını acıyla anlamasına neden olacaktır.



Cesur’un gerçek kimliğini öğrenmek Korhan’ın geçmişe gömdüğü anıların tekrar gün yüzüne çıkmasına neden olur. Dengesi alt üst olan Korhan, Hülya için çok kolay bir hedef haline gelir.



Cesur,babasının öldüğü geceyle ilgili çok önemli bir ipucunu, hiç tahmin etmediği bir kişi sayesinde elde eder. Aklı şüphelerle doluyken kendisine kurulan tuzağı fark etmez.



Cesur, Sühan’ı bir günlüğüne Korludağ’dan uzaklaştırmak ister. Sadece 24 saat her şeyi, kim olduklarını unutmak beraberlikleri için önemli bir adım olacaktır. Ancak Sühan, Cesur’a yakın olmakla, babasının Cesur’a kurduğu tuzağın içine de düşmüş olduğunun farkında değildir.