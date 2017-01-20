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Kiralık Aşk 69. son final bölümü
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Kiralık Aşk 69. final bölümünde neler yaşanacak?

Kiralık Aşk, 69. bölümüyle bu akşam final yapıyor. Final bölümünde zaman akıyor, aşk kazanıyor ve Ömer ve Defne hak ettikleri her şeyi nihayet yaşıyor...

20 Ocak 2017 Cuma, 10:18:22 Güncelleme: 10:20:14

Başrollerini Elçin Sangu, Barış Arduç, Salih Bademci, Müjde Uzman, Seçkin Özdemir, Nergis Kumbasar, Levent Ülgen ve Onur Büyüktopçu'nun paylaştığı Kiralık Aşk, 69. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde aşk kazanıyor. İşte Kiralık Aşk 69. final bölümü fragmanı...

KİRALIK AŞK 69. FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANACAK?

Ömer, kendini Türkan’a anlatmak ve mutluluğa vize almak için yola çıkıyor. Bu yol; duygu dolu, göz yaşartıcı bir yere varıyor. Defne hamile olduğunu söyleyecek Ömer’e. Ama nasıl? Ömer’in tepkisi görülmeye değer!

Külkedisi masalı biterken, Defne gerçekten külkedisi oluyor. Defne’nin prenses, Ömer’in prens olduğu gerçek bir peri masalı izliyoruz.

Ve zaman akıyor, hamilelik halleriyle, çocuklarıyla, etraflarında toplanan sevgiyle Defne ve Ömer’in mutluluklarına doyuyoruz. Aşk kazanıyor ve Ömer’le Defne hak ettikleri her şeyi nihayet yaşıyorlar.

KİRALIK AŞK 68. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Defne ve Ömer, artık bambaşka bir heyecanın kapısındalar. Defne hamile olup olmadığına bakarken, Ömer'in sırrı nihayet açığa çıkıyor.

Bu sırada büyük bir halı saha maçı gündemde. Koray'ın takımı, Sinan ve Ömer'e karşı. Koray’lar kazanırsa ilk doğacak erkek çocuğun adı; Koray olacak! Hakemse Aytekin! 

Diğer yandan Defne'nin ailesiyle barışmasının ilk adımları nihayet atılıyor. İso'nun sokak köpekleri için yaptığı kulübe ise pek çok şeye vesile oluyor. 

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