Oyuncu kadrosunda Seda Bakan, Kadir Doğulu, Mustafa Üstündağ ve Dolunay Soysert'in de yer aldığı Bana Sevmeyi Anlat 21. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde Haşmet yeniden kazanmaya başlıyor. İşte Bana Sevmeyi Anlat 21. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

BANA SEVMEYİ ANLAT 21. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Leyla Haşmet’i karşısında görünce kokmuştur. Haşmet ise Leyla onun zekasını küçümsediği için daha da öfkelidir. Leyla ve Rüzgar’ı alarak Canan’ın evinden çıkarlar. Alper, Çiçek’in velayetini Berna’ya bırakmak niyetinde değildir.

Berna ise Haşmet’in bir iyiliği karşısında üstün duruma geçecektir. Burak, Simge’nin hamlelerinin altında kalmayacaktır. Simge ile Eylül’ü yüz yüze getirir. Canan Leyla’yı evde göremeyince panikler Haşmet’in kızına zarar vereceğini düşünerek endişelenmektedir.

Bu sırada Ayla da boş durmayarak Canan’ın karşısına çıkar. Canan ya istediklerini verecektir ya da Leyla annesinin kim olduğunu öğrenecektir. Haşmet , Leyla’yı öyle bir tehdit ile köşeye sıkıştırır ki, Leyla’nın pek seçeneği kalmaz. Alper’in hayatta kalması için harekete geçer.

Alper ise Leyla’nın seçimi nedeniyle öfkelidir. Haşmet yeniden kazanmaya başlamıştır.

BANA SEVMEYİ ANLAT 20. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Berna’nın söyledikleri Haşmet’in büyük öfkesine neden olur. Artık tüm kartlar açılmıştır. Leyla, Haşmet’in ortadan kaybolmasıyla iyice gerilir. Alper, Leyla’yı sakinleştirmeye çalışırken bir yandan da nasıl bir belayla mücadele edeceklerini düşünmektedir.

Engin, Haşmet’in kendisine ulaşmamasından şüphelenmektedir, savaşın başladığına neredeyse emindir. Canan, tüm olan bitenin üzerine bir de gizli tehdit altındadır. Herkes için bu bir milattır; hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır...