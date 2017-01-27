Güldür Güldür Show ekranda yine kahkaha fırtınası estirecek

Mizah denince akla gelen ilk program “Güldür Güldür Show”, Bostancı Gösteri Merkezi’nde çekilen, İsmail YK ve Tuvana Türkay’ın konuk olduğu bölümüyle ekranda yine kahkaha fırtınası estirecek.
“Oğluna kız istemeye giden Şevket, kızın annesine âşık olursa neler yaşanır?” sorusunun yanıt bulacağı skeçle başlayacak program, “Meslek liseliler İbrahim, Bilal ve Mustafa liseler arası bilgi yarışmasına katılırsa neler olur?” konulu skeçle devam edecek.
Ünlüleri Tanıyalım köşesine İsmail YK’nın konuk olup stüdyo konuklarının sorularını yanıtlayacağı programda, “Romantik film tadında bir aşk yaşamak isteyen Sinem aradığı ilişkiyi bulabilecek mi?”,