TELEVİZYON
"İçerde" oyun içinde oyun var!
29 Ocak 2017 Pazar, 09:35:55 | Güncelleme: 10:41:54
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Fenomen dizi ‘İçerde’nin yarın akşam ekrana gelecek yeni bölümü unutulmaz anlara sahne olacak. #oyuniçindeoyun etiketiyle ekrana gelecek dizide her karakterin dünyasında yeni bir yol açılacak
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SARP VE MERT YÜZLEŞİYOR
Celal’in sonunu getirmek için aldığı gizli görevi annesi Füsun’dan şimdiye dek saklamayı başaran Sarp, yeni bölümde büyük tehdit altında kalacak.
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Füsun’un lokantasının taranması Sarp için milat olacak.
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Mert’in, ailesi hakkında tek bilgi sahibi kişi olan Coşkun’u Sarp’ın öldürdüğünü sanması sonrası büyük yıkım yaşayacağı ‘İçerde’de ikili karşı karşıya gelecek.
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MELEK, TEYZESİNİ BULUYOR
Sarp sayesinde ölümden kurtulan Coşkun’un hafıza kaybı yaşayacağı dizide, ailesinin peşine düşecek olan Melek ise Mert’in yardımıyla bir teyzesi olduğunu öğrenecek.
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Celal’in Melek’i eve dönmeye ikna etmesi için Sarp’ı görevlendireceği ‘İçerde’nin sürprizlerinden biri de Yusuf Müdür’ün bir oğlu olduğunu öğrenmesi olacak.
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‘İçerde’ çok konuşulacak yeni bölümüyle yarın akşam saat 20.00’de SHOW TV’de olacak.
HT MAGAZİN
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