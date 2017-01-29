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"İçerde" oyun içinde oyun var!

29 Ocak 2017 Pazar, 09:35:55

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    Fenomen dizi ‘İçerde’nin yarın akşam ekrana gelecek yeni bölümü unutulmaz anlara sahne olacak. #oyuniçindeoyun etiketiyle ekrana gelecek dizide her karakterin dünyasında yeni bir yol açılacak

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    SARP VE MERT YÜZLEŞİYOR

    Celal’in sonunu getirmek için aldığı gizli görevi annesi Füsun’dan şimdiye dek saklamayı başaran Sarp, yeni bölümde büyük tehdit altında kalacak. 

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    Füsun’un lokantasının taranması Sarp için milat olacak. 

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