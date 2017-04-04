Evlat Kokusu 5. son bölüm fragmanı ve özeti

Kadrosunda Hande Soral, Barış Kılıç, Sedef Avcı ve Murat Han gibi isimlerin yer aldığı Evlat Kokusu, 5. bölümüyle ekranlarda olacak. Yeni bölümde neler yaşanacak? İşte Evlat Kokusu yeni bölüm fragmanı ve özeti...

EVLAT KOKUSU YENİ BÖLÜM FRAGMANI VE ÖZETİ

Zeyno’nun evinde rahatsızlanan Ela herkesi korkutur. Zeyno’nun müdahalesi Ela’yı hayata döndürürken, Zümrüt ve Aslan, Zeyno’ya ikinci kez can borçlanmıştır.

Akbaşlar’ın evinin hizmetlisi Seher ile Belma ile arasındaki tartışmada Hünkar’ın Seher’den yana tavır göstermesi aile içindeki bir başka sırrın işaretidir. Ve ailede sırlar bir bir ortaya çıkmaya başlamıştır.

Cemre de babası Cevahir ile ilgili acı veren bir gerçeği öğrenir. Serdar tarafından, Iraklılar ile yaptığı sözleşmeyi feshetmesi için baskı gören Cevahir harekete geçer ancak karşı tarafın hiç böyle bir niyeti yoktur.

Zeyno’nun doğurduktan hemen sonra kaçırılan oğlu Çınar’ın doğum günüdür ve Zeyno 5 yıl sonra ilk kez oğlunun doğum gününü kutlayabilecektir.

Oğlu için kendi evinde bir kutlama yapan Zeyno, Akbaşlar’ın evinde yapılacak büyük kutlamaya da davetlidir. Ancak kapıda kendisini kötü bir sürpriz beklemektedir. İçeride ise çok daha büyük bir felaketin yaşanmasına dakikalar vardır.

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Çınar’ın, kendi hastalığına çare olsun diye öz annesinden koparıldığını öğrenen Ela şoktadır. Ela’yı ağlarken bulan Çınar, sebebini sorar. Herkes soluğunu tutmuş, Ela’nın yanıtını beklemektedir.

Akbaşlar’ın tehdidi karşısında Zeyno’nun davasını üstlenen Av. Leyla, ilk iş olarak Çınar’ı almak için velayet davası açar. Çınar’ın kaçırılmasında Cevahir’in parmağı olduğunu öğrenen Aslan, çılgına döner. İki kardeşin büyük yüzleşmesi ailedeki tüm dengeleri değiştirir.

Aslan ile ilişkisini düzeltmek isteyen Zümrüt onunla baş başa yemeğe çıkar. Tam her şey yoluna giriyor derken, Hünkar’ dan gelen bir telefonla dünyaları başlarına yıkılır.

3. BÖLÜM FRAGMANI VE ÖZETİ

Oğlundan bir daha ayrılmaktansa ölümü göze alan Zeyno’ya hiç beklemediği bir yardım eli uzanır. Zeyno, ne Cevahir’in ne de Hünkar’ın tehditlerine aldırmaz.

O, her ne pahasına olursa olsun oğlundan vazgeçmeyecektir. Öte yandan Aslan, Zeyno ile anlaşma yoluna gitmek ister. Zümrüt ise asla bir anlaşmaya yanaşmadığı gibi Çınar’ın sevgisini de paylaşmayacaktır.

Zümrüt ve Aslan, Çınar hakkında konuşurken etraflarında onları dinleyen biri olduğunun farkında değillerdir. Öte yandan Hünkar ile müsteşar Serdar’ın geçmişten gelen büyük sırrı, ikisini de birbirine mecbur kılar.