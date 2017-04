Genç bir kadının aşkla sınanan öyküsünü konu alan "Bir Deli Sevda", ilk bölümüyle 5 Nisan Çarşamba akşamı izleyiciyle buluştu. Show TV'nin iddialı dizisi Bir Deli Sevda'nın oyuncularının kimler olduğu araştırılmaya başlandı. Peki Bir Deli Sevda oyuncuları kimler?

Yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül’ün, yönetmenliğini Hakan İnan’ın üstlendiği, senaryosunu Korcan Derinsu ve Cihan Çalışkantürk'ün yazdığı Bir Deli Sevda'nın öykü sahibi ve senaryo süpervizörü ise Esin Gök.

BİR DELİ SEVDA DİZİSİNİN BÖLÜMLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

GENÇ BİR KADININ AŞKLA SINANAN ÖYKÜSÜ

Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşan dizinin konusu şöyle; Bahar (Cansu Tosun), İstanbul'un kenar mahallerinden biri olan Telli Kavak'ta annesi Nermin'le (Esra Kızıldoğan) birlikte yaşamaktadır. Babası Cengiz’i (Erdinç Gülener) öldü bilen Bahar'ın tek amacı hasta annesine daha iyi bir yaşam sunmaktır. Mahalleden arkadaşı Kemal'in (Cankat Aydos) kendisine olan aşkını görmezden gelen Bahar, hiç beklemediği bir anda karşısına çıkan Mehmet'e (Erkan Kolçak Köstendil) aşık olur. Mehmet'in hayatına girişiyle kendini bir deli sevdanın içinde bulan Bahar'ın hayatı öğrendiği sırlarla alt üst olacaktır.

BİR DELİ SEVDA OYUNCULARI

Dizinin oyuncu kadrosunda Erkan Kolçak Köstendil, Cansu Tosun, Erdinç Gülener, Cankat Aydos, Deniz Uğur, Itır Esen, Mehmet Esen, Esra Kızıldoğan, Sermet Yeşil, Deniz Özerman, Zuhal Yalçın, Tolga Evren, Seren Deniz Yalçın’ın yanısıra usta oyuncular Zafer Algöz ve Erkan Can da yer alıyor.

ERKAN KOLÇAK KÖSTENDİL

Mehmet, Gökdeniz Ailesi’nin tek oğlu olmanın getirisiyle şımartılmış bir adam. Hırslı, istediğini hemen elde etmek istiyor. Elde etmek için de her yola başvurmaktan çekinmiyor. En büyük amacı Cengiz’i alt etmek. Bu yolda da yapamayacağı şey yok. Her türlü oyunu, numarayı çevirmeye hazır. Hedefe odaklı, tutkulu, akıllı ve kurnaz. İnsanları kullanmaktan çekinmeyecek bir yapısı var. Bencil ve kibirli. Her şeyin kendi hakkı olduğunu düşünüyor. Bu yüzden babasıyla da bir çatışma halinde. Bahar’la tanışması hayatının dönüm noktası olacak.

CANSU TOSUN

Bahar, İstanbul’un Tellikavak semtinde büyümüş güzel bir kız. İnsanlarla kolay iletişim kurabilen, oldukça zeki ve girişken bir yapısı var. Haksızlığa gelemiyor. Kendini asla ezdirmiyor. İnatçı, gözü kara bir karakter. Büro yönetimi mezunu. Maaşlı, sigortalı bir iş bulmaya çalışıyor. O zaman kadar da geçici işler de çalışıyor. Annesi gibi kolay kolay şikayet etmeyen kuvvetli bir yapısı var. Aynı zamanda gururlu. Kimseden bir şey istemiyor. Hayatta en büyük zaafı annesi. Annesi hasta olduğu için onun çalışmasını istemiyor ama kendisi de iş bulmuş değil. Bir iş bulursa ilk hedefi annesini güzel bir dairede oturtmak.

ERDİNÇ GÜLENER

Cengiz, Hulusi’nin oğlu. Ancak 18 yaşında onun yanından ayrılıp Faruk’un kapısına gitmiş. Alev’le evlenip Gökdeniz soyadını almış. Cengiz çocukluğundan beri hırslı, gözü yükseklerde olan, bencil bir adam. Kendi menfaati için yapamayacağı hiçbir şey yok. Zamanında nasıl Hulusi’yi, Nermin’i harcadıysa yarın bir gün de başka bir yakınını harcayabilir. Bu yüzden de tehlikeli bir karakter. Hem insanları çok iyi kullanabiliyor, hem de onlardan kolayca vazgeçebiliyor. Tek zaafı var Buket. Onun için yapamayacağı şey yok. Bahar’ın karşısına çıkması Cengiz için de önemli bir dönüm noktası olacak.

ERKAN CAN

Hulusi aslen Adanalı, 45 sene önce geldiği İstanbul’a yerleşmiş. Bazıları hırsızlık malı da olan 2. el eşyaları alıp satıyor dükkanı Köhne’de. Hulusi inatçı, dürüst ve hiçbir şeyi unutmayan bir adam. Yalan söylemesinden nefret ediyor. İnat ettiği şeyden asla ama asla geri adım atmıyor. Kendisine yapılan iyiliği de kötülüğü de asla unutmuyor. Gururlu. Kimseden kolay kolay bir şey istemiyor. Oğlu Orhan’ın haline çok üzülüyor, diğer oğlu Cengiz’e karşıysa içinde büyük bir öfke var.

ZAFER ALGÖZ

Faruk, Adanalı, dediğim dedik bir adam. Gökdeniz Holding’in kurucusu, yönetim kurulu başkanı. Hırslı, gözü paradan başka bir şey görmeyen maddiyatçı bir adam Faruk. Kendi çıkarı uğruna en yakın arkadaşına bile kazık atmaktan çekinmemiş birisi. Çok iyi koku alıyor. Ticari zekası kuvvetli bir adam. Başarısını bunlara borçlu. Yıllar içinde zenginlemesine rağmen geleneklerden kopmamış bir adam aynı zamanda. Kim olduğu, nerden geldiğini çok iyi biliyor. İnsanları paralarına göre asla ayırmıyor.

CANKAT AYDOS

Kemal, Tellikavaklı, yakışıklı genç bir adam. Küçük yaştan beri hayat mücadelesinin içinde. Özü sözü bir, mert, adam gibi adam denilen birisi Kemal. Sırf kendisi değil başkalarının dertlerini de dert edinebilen, onları çözmeden rahat edemeyen, iyi kalpli bir adam. Yardım sever, güvenilir ve düşünceli. Zaafı öfkesi. Kolay parlıyor. Parlayınca da gözü bir şey görmüyor. Annesiyle kendisini bırakıp gittiği için babasına tepkili. Adını bile anmıyor babasının. Bahar’a ezelden beri aşık ancak söyleyemiyor. Mehmet’in devreye girmesiyle aşkı iyice açığa çıkacak.

DENİZ UĞUR

Alev, Buket’in doğumundan sonra ve çocukluk süresince ağır depresyonlar yaşamış. Bu yüzden kızıyla gerçek bir anne-kız ilişkisi geliştirememiş hiçbir zaman. Hala da bunun sıkıntısını yaşıyor. Buket’e ulaşmaya çalıştıkça, Buket ondan uzaklaşıyor. Bundan da en büyük pay Cengiz’in tabii. Cengiz, Buket’le öyle bir ilişki kuruyor ki kendini hep haklı Alev’i de hep haksız gösteriyor. Öfkesini ara ara Cengiz’e yöneltmeye çalışsa da Cengiz, Alev’i her şeyi söylemekle tehdit ediyor. Alev de mecburen susuyor. İçinde biriktirdiği bir öfkesi var.

ITIR ESEN

Şükran, ailesini her şeyin üstüne koyan bir kadın. Ailenin reisi Faruk gibi gözükse de aslında gizli reisi Şükran. Kızının gayrimeşru çocuk doğurmasını engellemek için Cengiz’le arasını yapan o. Bunu yaparken amacı ailesinin dağılmasını önlemek. Bu yaptığından dolayı kendini hala kötü hisseden Şükran, o günden beri Alev’le olan ilişkisini de toparlayamamış. Bu yüzden ikili sık sık karşı karşıya geliyorlar. Ailesini korumak Şükran’ın her zaman öncelikli amacı.

ESRA KIZILDOĞAN

Nermin, yıllar önce Telli Kavaklı Cengiz’e aşık olmuş ve ondan hamile kalmış. Cengiz para için Alev’le evlenince Nermin ortada kalmış. Nermin fedakar, yüzünden çektiği acılar okunan bir kadın. Başka bir deyişle hayat yorgunu. Nermin yıllarca her zorluğa dayanmış ancak sağlığını da kaybetme noktasına gelmiş. Astım hastalığının üstüne bir de MS eklenmiş halde. Ancak buna rağmen yine de şikayet etmiyor. Bir okulda hademelik yapıyor.

SEREN DENİZ YALÇIN

Buket dünyalar güzeli, şımarık bir kız... Gökdeniz Ailesi’nin en küçüğü olması yüzünden son derece şımartılmış olan Buket varlığın içine doğduğu için çalışmanın, emek vermenin önemini hiç bilmiyor. Maddiyata önem veren, acımasız ve tutkulu bir kız aynı zamanda. Cengiz, Buket’in yanlışlarını sürekli örten bir baba olduğu için Buket doğru ve yanlışı ayırmaktan çok uzakta. Şımarık, bencil. Yaşına göre davranmayan şımarık bir kız çocuğu sanki. Kemal’le tanışması Buket için önemli bir dönüm noktası olacak.