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07 NİSAN 2017
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'Bir deli sevda'
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'Bir deli sevda' pazar günü SHOW TV'de

Yapımcılığını Pastel Film'in üstlendiği Show TV'nin dev kadrosu ile dikkat çeken dizisi "Bir Deli Sevda" ilk bölümü ile pazar günü saat 20.00'de Show TV'de ekrana gelecek

07 Nisan 2017 Cuma, 16:56:47 Güncelleme: 16:59:49

İstanbul'un kenar mahallerinden biri olan Telli Kavak'ta annesi Nermin'le (Esra Kızıldoğan) birlikte yaşayan, babası Cengiz’i (Erdinç Gülener) öldü bilen Bahar'ın (Cansu Tosun),  tek amacı hasta annesine daha iyi bir yaşam sunmaktır. Mahalleden arkadaşı Kemal'in (Cankat Aydos) kendisine olan aşkını görmezden gelen Bahar, hiç beklemediği bir anda karşısına çıkan Mehmet'e (Erkan Kolçak Köstendil) aşık olur. Mehmet'in hayatına girişiyle kendini bir deli sevdanın içinde bulan Bahar'ın hayatı öğrendiği sırlarla alt üst olacaktır.

Başrollerini Erkan Kolçak Köstendil, Cansu Tosun, Erdinç Gülener, Cankat Aydos ve Deniz Uğur’un paylaştığı, oyuncu kadrosunda Itır Esen, Mehmet Esen, Esra Kızıldoğan, Sermet Yeşil, Hikmet Körmükçü, Deniz Özerman, Zuhal Yalçın, Tolga Evren, Seren Deniz Yalçın’ın yanı sıra usta oyuncular Zafer Algöz ve Erkan Can da yer alıyor.

 Pazar günü ilk bölümü yayınlanacak olan "Bir Deli Sevda"nın yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül, yönetmenliğini Hakan İnan’ın üstlenirken, senaryosunu ise Korcan Derinsu ve Cihan Çalışkantürk kaleme alıyor.

"Bir Deli Sevda" Pazar günü saat 20.00'de Show TV'de.

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