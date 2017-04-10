Kadrosunda Fikret Kuşkan, Emel Çölgeçen, Ayşenil Şamlıoğlu, Ebru Aykaç ve Ekin Mert Daymaz gibi isimlerin yer aldığı Kırlangıç Fırtınası, 6. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Dizinin bu haftaki bölümünde Kudret, başına geleceklerden habersizdir... İşte Kırlangıç Fırtınası 6. bölüm fragmanı ve özeti...

KIRLANGIÇ FIRTINASI YENİ BÖLÜM FRAGMANI VE ÖZETİ

Kudret, Ülfet’in cansız bedenini nehrin üzerinde yüzerken izler. Ancak Kudret için henüz sınav başlamamıştır bile... Bu günleri mumla arayacak olan Kudret ileride başına geleceklerden habersiz keyifli bir şekilde rutin hayatına geri döner

Meryem zihnine hücum eden “acaba”ları ile birlikte adeta kendini kaybetmişçesine kendisini Ürgüp sokaklarında kaybeder. Gerçeği henüz bilmese de anne yüreğine acısı çoktan düşmüştür bile...

Konağın içinde ölüm kol gezmektedir. Hikmet ve Zehra aynı anda Azrail’le yüzleşirler. Ancak henüz ölüm vakitleri gelmemiştir. Hikmet kendine gelir ancak annesiyle yaşayacağı büyük hesaplaşmadan sonra zayıf kalbi buna dayanabilecek midir?

Zehra bir kez Azrail’in pençesinden kurtulmuş olsa da asıl ölümü Fikret’tir. Karnındaki bebekle ne yapacağını bilmez halde Fikret’in kapısına sığınmak zorunda kalır. Ancak Zehra için çok daha büyük bir sınav onu beklemektedir.

Kader, Maral ve Şahin arasındaki yakınlaşma için ağlarını örmüştür adeta. İki gencin birbirlerinden habersiz yaşadıkları tesadüflerle birlikte aşkları derinleşirken diğer yanda Yusuf ve Nergis sessizce bunu izlemek zorunda kalırlar.

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE ÜLFET, KUDRET'İ YAKALATMIŞTI

Ülfet’in Kudret’i ihbar etmesi ve suçüstü yakalatması Kudret için büyük bir darbe olur. Ülfet’in artık asla geri adım atmayacağını anlayan Kudret, Ülfet’i hafife almaması gerektiğini iyiden iyiye anlar. Ülfet artık Kudret için en büyük tehlike haline gelir. Abi kardeş düellosu tüm şiddetiyle devam etmektedir.

Maral ve Yusuf arasındaki yakınlık Şahin’i rahatsız etmeye başlar. Adını koyamadığı aşkı, kardeşi ve sevdiği arasına sıkışan Şahin geri dönülmez bir yola girmek üzeredir.

Fikret ve Zehra arasındaki gerilim gitgide yükselirken Fikret’in yaptıklarına dayanamayan Zehra için artık konak yaşanmaz hale gelir. Çıkış yolu arayan Zehra çareyi nerede bulacak? Hikmet ve konaktakiler Zehra’nın vereceği karardan nasıl etkilenecekler?