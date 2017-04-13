Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ, Tuba Büyüküstün'ün paylaştığı Cesur ve Güzel, 22. bölümüyle takipçileriyle buluşacak. Dizinin yeni bölümünde Cesur, annesinin ölümündeki sır perdesini kaldırabilecek mi? İşte Cesur ve Güzel 22. bölüm fragmanı ve özeti...

CESUR VE GÜZEL YENİ BÖLÜM FRAGMANI VE ÖZETİ

Sevdiği kadının dudaklarından dökülen kelimeler Cesur’un kalbini paramparça eder. Bebeği için aşkından vazgeçmeyi göze alan Sühan için en büyük bedel, Cesur’un gözlerindeki hayal kırıklığıdır.



Tahsin Korludağ’ın cinayet davasında ikinci duruşma hareketli geçer, ortaya çıkan yeni deliller, Cesur ve Sühan’ı birlikte hareket etmek mecburiyetinde bırakacaktır.

Cahide, evliliğini geri kazanmak için elinden geleni yapmaya çabalarken aldığı haberle sarsılır. Bundan sonra Korludağ Çiftliği’nde hayat giderek zorlaşacaktır.Yan yana olmak canlarını yaksa da Cesur ve Sühan, cinayeti aydınlatacak büyük ipucunun peşine düşerler. Annesinin ölümünün ardındaki gizemi çözmeye çok yaklaşan Cesur’u yolun sonunda büyük bir sürpriz beklemektedir.

GEÇTİĞİMİZ HAFTAKİ BÖLÜMDE SÜHAN ZOR BİR KARAR VERDİ

Sühan, Cesur’a hamile olduğunu söylemek üzereyken, babası ve Cesur arasındaki savaşın büyüklüğüne bir kez daha şahit olur. Sühan’ın öfkesi, kalbinin sesini bastırır ve Cesur’a gerçekleri söylemekten vazgeçer. Fakat Cesur sevdiği kadının ondan uzaklaşmasına izin vermeyecektir.



Korludağ çiftliğine bırakılan bebek, hiç beklenmeyen olaylara neden olurken, Sühan babasının hiç görmediği bir yüzüyle karşı karşıya gelir. Alemdaroğlu çiftliğinde büyük bir gizem hâkimdir. Köşeye sıkışan Rıza, giderek daha tehlikeli hale gelir.

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Cahide, Korludağ’daki eski yerini geri kazanmaya çalışırken büyük bedeller ödemesi gerektiğinin farkındadır. Cesur sayesinde babasından yılların intikamını alan Korhan, ona borcunu bir iyilikle ödemeye karar verir.Cesur kendisinden gizlenen gerçekleri öğrenmeye kararlıdır. Cesur, amacına bir adım daha yaklaşırken uçurumun kenarında yürüyen Sühan’ı zor bir karar beklemektedir.