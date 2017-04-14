Show TV'nin Pazartesi akşamına damga vuran Ay Yapım imzalı reyting rekortmeni dizisi "İçerde"nin 30. bölüm tanıtımı yayınlandı. Yeni bölümde Sarp ve Mert'in kardeş olduğunu öğrenen Melek, gerçeği söyleyecek mi? İşte merakla beklenen İçerde 30. bölüm fragmanı ve bölüm özeti...

İÇERDE 30. BÖLÜM FRAGMANI VE ÖZETİ

Melek'in "Mert Sarp'ın kardeşiymiş. Umut'u anlatacağım, senin parçaladığın aileyi bir araya getireceği" diyerek Celal'e hesap sorup Umut'un kim olduğunu söylemek için Sarp ile buluştuğu tanıtım büyük merak uyandırdı.

Yayınlandığı ilk günden itibaren herkesi ekran başına kilitleyen "İçerde"nin 29. bölümünde; Heyecanın doruk noktasına ulaştığı final sahnesinde öldüğünü sandığı Coşkun’la yüzleşen Melek, Sarp ve Mert’in kardeş olduğunu öğrendi.

Sarp ile Coşkun’un telefon konuşmasına tanık olduktan sonra onun Sarp’tan ne istediğini öğrenmek için elinde silahla Coşkun’un karşısına çıkan Melek, bu sarsıcı gerçekle hayatının şokunu yaşadı.

Dizinin önümüzdeki hafta ekrana gelecek bölümünde, ‘Melek, bu gerçeği iki kardeşle paylaşacak mı?’ sorusunun cevabı merakla beklenecek.

Yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği ve iki kardeşin birbirini bulma hikayesini anlatan İçerde’nin başrollerinde Çağatay Ulusoy, Aras Bulut İynemli, Çetin Tekindor, Uğur Yücel, Bensu Soral, Damla Colbay, Mustafa Uğurlu, Rıza Kocaoğlu, Nihal Koldaş, Gözde Kansu ve Yıldıray Şahinler yer alırken yönetmenliğini ise Uluç Bayraktar üstleniyor.

“İçerde”, heyecan dolu yeni bölümü ile her Pazartesi saat 20.00'de Show TV’de.