Başrollerini Demet Özdemir ve Furkan Palalı'nın paylaştığı No: 309, takipçilerinin karşısına 44. kez çıkıyor. Dizinin yeni bölümünde Onur ve Lale boşanacak mı? İşte No: 309 yeni bölüm fragmanı ve özeti...

NO: 309 YENİ BÖLÜMÜNDE ONUR VE LALE BOŞANIYOR MU?

Onur’un boşanalım demesi üzerine Lale iyice hırslanır ve gururundan bu teklifi kabul eder, araları iyice kötüleşir, boşanma davası açma noktasına gelirler. İkisi de avukatlarıyla görüşür.

Artık ikisi de sevgilerinin karşılıksız olduğuna inanmaktadır. Songül büyük bir sırrı öğrenir ve hayal kırıklığı yaşar, kızlarına çok sinirlenir. Avukatları aracılığı ile görüşen Onur ve Lale’nin son kararları ne olacaktır?

GEÇEN HAFTAKİ BÖLÜMDE ONUR VE LALE'NİN ARASI DAHA KÖTÜ OLMUŞTU

Herkes Onur ve Lale’nin barışacağını beklerlerken tam tersi olur, tartışıp iyice gerilirler. Bu arada okulun spor salonu için bir yardım kermesi düzenlenecektir. Bu kermeste görevli olan Lale, Uğur ile çalışmaya başlar.

Onları birlikte gören Onur bu durumu yanlış anlar ve Lale’yi kıskanır. Lale de projeye ortak olan Layla’dan haberdar olur ve kim olduğunu merak etmeye başlar.