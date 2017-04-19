'Evleneceksen Gel'de Kaan'la Solmaz'ın aşkı rekor kırdı

Ekranlardan mutluluk dağıtan ikili Seda Sayan ve Uğur Arslan’ın sunumuyla “Evleneceksen Gel”de Kaan ile Solmaz'ın aşkı sosyal medyada tıklanma rekoru kırdı! Bir ayrılıp bir barışan çiftin aşkına bir şans daha vermesi çok konuşuldu.

Solmaz ve Kaan'ın büyük aşkına bir şans daha!

Yapımcılığını Global Yapım’ın üstlendiği programda, Solmaz- Nurullah ve Kaan üçlüsü arasındaki olaylar Solmaz'ın Nurullah'a talip olması ile başlamıştı. Ancak Nurullah'ın dans ediyor diye Solmaz'a karşı çıkması ve bu arada Solmaz'ın gönlünü Kaan'a kaptırması ile birlikte üçlü arasında çelişkiler artmıştı. Dillere destan bir nişan ve Paris'te güzel bir tatil ile taçlanan Kaan-Solmaz aşkına engel olarak Solmaz'ın ailesi çıkmıştı. Yılın aşkı herkesin gözleri önünde sona ererken Solmaz ve Kaan arasında sular bir türlü durulmuyordu. Yılın aşkı tam bitti derken Solmaz ve Kaan tekrar bir araya geldi. Ancak Kaan, Solmaz'ın yaptıklarını bir türlü unutamadığını söylemesiyle Solmaz eline çizdiği kalbe soru işareti çizerek hayatında yeni bir başlangıç yapacağını söyledi. Bu ayrılık "SolKan" fanlarını üzerken, Kaan ve Solmaz'ı yeni bölümlerde nelerin bekleyeceği ise merak konusu oldu.

Seda Sayan ve Uğur Arslan yalnız kalplerin sesini duyurmak ve milyonların önünde mutluluk dağıtan "Evleneceksen Gel" hafta içi her gün saat 15.00'te Show TV'de.