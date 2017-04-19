Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi İçerde'den art arda bomba gibi iki tanıtım birden yayınlandı. Yayınlanan tanıtımları ile yer yerinden oynatacak dizi bir çok soruyu da beraberinde getirdi. Sarp'ın ve Mert'in bundan sonraki aşamalarda neler yapacağı ise merak konusu. İşte İçerde 31. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

MELEK ÖLDÜ ANNE!

Melek'in, Sarp’a gerçekleri söyleyecekken kendini bir anda sevdiği adama siper edip vurulduğu sahne ile biten geçen bölümde Melek yaşayacak mı sorusu merak konusu olurken, yayınlanan yeni tanıtım ile bu soru cevap buldu.

Sarp'ın gözyaşları içinde eve geldiği tanıtımda annesine " anne Melek öldü. Kollarımda öldü hiçbir şey yapamadım" dediği duygu dolu anlar yeni bölüm heyecanını arttırdı.

BİR HAİN VAR KARŞINIZDA!

İçerde'nin geçtiğimiz Pazartesi ekrana gelen bölümünde kimliğinin ortaya çıkmasını umursamayarak "kardeşim" dediği Melek vurulunca yanına koşan Mert'in, Yusuf Müdür tarafından Emniyet Müdürlüğü'nde "hain" diye ifşa edildiği anları izlediğimiz ikinci tanıtımda izleyenlere Sarp ve Mert'i fırtınalı günler bekliyor dedirtti.

"İçerde" heyecanla beklenen nefes kesecek bölümüyle 24 Nisan Pazartesi saat 20.00'de Show TV'de.