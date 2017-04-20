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Vatanım Sensin
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Vatanım Sensin 24. bölümünde neler yaşanacak?

İzmir'in işgal yıllarını konu edinen ve Cevdet'in hikayesini anlatan Vatanım Sensin, 24. bölümüyle ekranlarda olacak. İşte Vatanım Sensin 24. bölüm fragmanı...

20 Nisan 2017 Perşembe, 00:50:31 Güncelleme: 00:52:47

Başrollerini Bergüzar Korel, Onur Saylak ve Halit Ergenç'in paylaştığı Vatanım Sensin, izleyicileriyle 24. bölümde buluşuyor. Dizinin yeni bölümünde Hamilton, korkunç bir plan yapıyor. İşte Vatanım Sensin 24. son bölüm fragmanı ve özeti...

VATANIM SENSİN YENİ BÖLÜM FRAGMANI VE ÖZETİ

Silahların Ali Fuat Paşa’nın eline geçtiği haberi, Yunan Karargahı’nda büyük yankı uyandırır. Zira Azize, şüphelilerin başında gelmektedir.

Silahları İtilaf Devletleri’ne teslim etmeyi beceremeyen Tevfik’in yeni vazifesiyse, ahaliyi vatanperverlere karşı kışkırtmaktır. Böylece Batı Anadolu’daki iç savaşın fitili ateşlenir.

Gönderdiği istihbaratın, vatanperverlerin eline geçtiğini anlayan casus Charles, Mustafa Kemal’in adamlarını yakalamak için bir tuzak kurar.

Tevfik’in kârlı teklifini kabul eden işbirlikçiler tüm şehri kana bularken; Cevdet, Yüzbaşı Yakup’u Charles’ın tuzağından çok geç olmadan kurtarmak zorundadır.

GEÇTİĞİMİZ HAFTAKİ BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Sivas’tan gelen telgraf, Cevdet’e Milli Mücadele’nin seyrini değiştirecek, hayati önem arz eden bir vazifeyi bildirir; Eşref Paşa’nın sakladığı silahların, Kuvva-i Milliye Ordusu Batı Anadolu Komutanı Ali Fuat Paşa’ya, ivedilikle ulaştırılması gerekmektedir.

Tüm yollar Yunan tarafından tutulmuşken, bir orduyu kuşatacak miktarda mühimmatın Afyon’a naklinin sağlanması, neredeyse imkansızdır. Üstelik İngiliz casus Charles da boş durmaz; Tevfik’e silahları İtilaf Devletleri’ne teslim etmesini buyurur.

Cevdet’in vazifesini yerine getirmesine yardım edecek olan kişi ise Azize’dir. Bu vazife bütün aileyi tehlikeye atacaktır.

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