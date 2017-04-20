TELEVİZYON
20 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
Çoban Yıldızı
TELEVİZYON

Çoban Yıldızı 8. son bölüm fragmanı ve özeti

Çoban Yıldızı, izleyicileriyle 8. bölümde buluşuyor. Yeni bölümde izleyicileri neler bekliyor? İşte Çoban Yıldızı 8. bölüm fragmanı ve özeti...

20 Nisan 2017 Perşembe, 01:09:00 Güncelleme: 01:10:35

Kadrosunda Şükrü Özyıldız, Selin Şekerci, Selim Bayraktar ve Menderes Samancılar gibi isimlerin yer aldığı Çoban Yıldızı, izleyicileriyle 8. bölümde buluşuyor. Yeni bölümde izleyicileri neler bekliyor? İşte Çoban Yıldızı 8. bölüm fragmanı ve özeti...

ÇOBAN YILDIZI YENİ BÖLÜM FRAGMANI VE ÖZETİ

Babasının tuzağına düşen Seyit artık Zekkar’ın elindedir. Her şeye rağmen Seyit savaşmayı bırakmaz. Cevahir, bir kere daha İbrahim’e inanarak hayal kırıklığına uğramıştır.

Seyit’in başına gelenlerden haberi olmayan Zühre ona ulaşmaya çalışır. Ancak ondan bir türlü haber alamayan Zühre iyice telaşlanır. Rüveyda başına açtığı dertlere bir yenisini daha ekler.  Seyit’e hiç beklemediği bir yerden yardım eli gelecektir.

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Seyit ve Zühre herkesten kaçarlar. Zühre, Seyit için her zamankinden daha fazla korkmaktadır. Fikret ile Zühre’nin buluşmasının davetsiz misafirleri vardır. Zühre için kendini ateşe atan Seyit, Fikret’in daha da öfkelenmesine neden olur.

Sonuçlarını düşünmeden hareket eden Rüveyda ise sanki yer yarılıp içine girmiştir. Ailesinden saklanan genç kız onların başının çok daha büyük belalara girmesine neden olur. Zekkar ve Fikret birbirlerinden habersiz intikam planlarını devreye sokar.

ÇOBAN YILDIZI OYUNCU KADROSU

● Şükrü Özyıldız - Seyit Zahir karakteri ile

● Selin Şekerci - Zühre Filiz karakteri ile

● Selim Bayraktar - Zekkar Karakaya karakteri ile

● Menderes Samancılar - Fikret Karakaya karakteri ile

● Arif Erkin - Mustafa Zahir karakteri ile

● Serhat Özcan - İbrahim Zahir karakteri ile

● Aysun Metiner - Sırma Karakaya karakteri ile

● Elif Çakman - Şerife Gönen karakteri ile

● Feyza Işık - Cevahir Zahir karakteri ile

● Sahra Şaş - Rüveyda Zahir karakteri ile

● Taygun Sungar - Ali Karakaya karakteri ile

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Cesur ve Güzel 23. bölümünde Cesur, kendini aklayabilecek mi?
TELEVİZYON

Cesur adını temize çıkarabilecek mi?
Vatanım Sensin 24. bölümünde neler yaşanacak?
TELEVİZYON

Charles Hamilton, korkunç bir plan yapıyor
Bir zamanların ünlüleri şimdi ne yapıyor?
TELEVİZYON

'Yılan Hikayesi'nin Eleni'si şimdi ne yapıyor?
'İçerde'nin çok konuşulan 20 sahnesi
TELEVİZYON

'İçerde'nin çok konuşulan 20 sahnesi
Ünlü isimlerin makyajsız halleri
TELEVİZYON

Ünlü şarkıcı makyajsız yakalandı
Melek öldü mü? Merak edilen soru yanıtını buldu
TELEVİZYON

Melek öldü mü? Merak edilen soru yanıtını buldu
"Fi" 4. 5. ve 6. bölüm ne zaman?
TELEVİZYON

"Fi" yeni bölüm ne zaman?
'Evleneceksen Gel'de Kaan'la Solmaz'ın aşkı rekor kırdı
TELEVİZYON

Kaan-Solmaz aşkı tıklanma rekoru kırdı!

YAZARLAR
  • ESİN ÖVET
    ESİN ÖVET FIKRA GİBİ AMA GERÇEK
  • İPEK DURKAL
    İPEK DURKAL REFERANDUMDAN KALANLAR
  • KADİR KAYMAKÇI
    KADİR KAYMAKÇI GELECEK DAHA GÜZEL OLACAK MI?
  • OBEN BUDAK
    OBEN BUDAK GİTME KENDİMİ KESERİM...
  • DAMLA ÇELİKTABAN
    DAMLA ÇELİKTABAN UNSUZ, ŞEKERSİZ, TATLI BİR ARKADAŞLIK
  • ECE SARUHAN
    ECE SARUHAN YAŞAMAYI SEÇMEK GEREK!
  • MEHMET AÇAR
    MEHMET AÇAR BİR AKSİYON ŞOVU
  • SUNA DUMANKAYA
    SUNA DUMANKAYA KIRILAN TIRNAKLARA AVOKADOLU REÇETE
  • SERMET SEVERÖZ
    SERMET SEVERÖZ ÇAY VE PARFÜMÜN BULUŞMASI
  • TAYFUN TOPAL
    TAYFUN TOPAL TÜRKÇE MÜZİĞE BURUN KIVIRANLAR
  • GÜNEŞ AKSÜS
    GÜNEŞ AKSÜS EYVAH ŞEKERİM DÜŞTÜ!
  • MUSTAFA DOĞAN
    MUSTAFA DOĞAN KOŞULLAR DEĞİŞTİ Mİ?
Diğer yazarlar
HT TELEVİZYONDAKİLER
  • 1 Cesur adını temize çıkarabilecek mi?
  • 2 Charles Hamilton, korkunç bir plan yapıyor
  • 3 Melek öldü mü? Merak edilen soru yanıtını buldu
  • 4 "Fi" yeni bölüm ne zaman?
  • 5 Kaan-Solmaz aşkı tıklanma rekoru kırdı!
  • 6 Onur ve Lale boşanıyor mu?