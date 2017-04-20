Çoban Yıldızı 8. son bölüm fragmanı ve özeti

Kadrosunda Şükrü Özyıldız, Selin Şekerci, Selim Bayraktar ve Menderes Samancılar gibi isimlerin yer aldığı Çoban Yıldızı, izleyicileriyle 8. bölümde buluşuyor. Yeni bölümde izleyicileri neler bekliyor? İşte Çoban Yıldızı 8. bölüm fragmanı ve özeti...

ÇOBAN YILDIZI YENİ BÖLÜM FRAGMANI VE ÖZETİ

Babasının tuzağına düşen Seyit artık Zekkar’ın elindedir. Her şeye rağmen Seyit savaşmayı bırakmaz. Cevahir, bir kere daha İbrahim’e inanarak hayal kırıklığına uğramıştır.

Seyit’in başına gelenlerden haberi olmayan Zühre ona ulaşmaya çalışır. Ancak ondan bir türlü haber alamayan Zühre iyice telaşlanır. Rüveyda başına açtığı dertlere bir yenisini daha ekler. Seyit’e hiç beklemediği bir yerden yardım eli gelecektir.

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Seyit ve Zühre herkesten kaçarlar. Zühre, Seyit için her zamankinden daha fazla korkmaktadır. Fikret ile Zühre’nin buluşmasının davetsiz misafirleri vardır. Zühre için kendini ateşe atan Seyit, Fikret’in daha da öfkelenmesine neden olur.

Sonuçlarını düşünmeden hareket eden Rüveyda ise sanki yer yarılıp içine girmiştir. Ailesinden saklanan genç kız onların başının çok daha büyük belalara girmesine neden olur. Zekkar ve Fikret birbirlerinden habersiz intikam planlarını devreye sokar.

ÇOBAN YILDIZI OYUNCU KADROSU

● Şükrü Özyıldız - Seyit Zahir karakteri ile

● Selin Şekerci - Zühre Filiz karakteri ile

● Selim Bayraktar - Zekkar Karakaya karakteri ile

● Menderes Samancılar - Fikret Karakaya karakteri ile

● Arif Erkin - Mustafa Zahir karakteri ile

● Serhat Özcan - İbrahim Zahir karakteri ile

● Aysun Metiner - Sırma Karakaya karakteri ile

● Elif Çakman - Şerife Gönen karakteri ile

● Feyza Işık - Cevahir Zahir karakteri ile

● Sahra Şaş - Rüveyda Zahir karakteri ile

● Taygun Sungar - Ali Karakaya karakteri ile