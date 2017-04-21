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Seksenler 223. son bölüm fragmanı ve özeti

Seksenler dizisi, izleyicileriyle 223. defa buluşuyor. Dizide bu hafta "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" işleniyor. İşte Seksenler 223. bölüm fragmanı ve özeti...

21 Nisan 2017 Cuma, 23:34:32 Güncelleme: 23:35:40

Seksenli yıllarda yaşanan olayları konu edinen Seksenler dizisi, izleyicileriyle 223. defa buluşuyor. Dizide bu hafta "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" işleniyor. İşte Seksenler 223. bölüm fragmanı ve özeti...

SEKSENLER YENİ BÖLÜM FRAGMANI VE ÖZETİ

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için Kahveci Mesut’un oğluna yurt dışından yabancı çocuk misafir gelecektir. Kahveci Mesut ve ailesi yabancı çocuk misafire Türk misafir perverliğini gösterecek, ülkemizi gezdirecektir. Başta Mesut olmak üzere tüm mahalleyi 23 Nisan heyecanı sarar.

Öte yandan Çağatay, Funda’nın yıllardır konuştuğu yabancı mektup arkadaşını kıskanınca ortalık karışır. Gülden, Ahmet’in eski günlerdeki gibi romantik olmasını istemektedir. Bu konudaki sıkıntısını Yıldız’la paylaşan Gülden, Yıldız’dan önemli taktikler öğrenir.

Ahmet’i zor günler beklemektedir. Annesi hastalananan Şahin’in acilen Almanya’ya gitmesi gerekmektedir. Rukiye ve Elvan da Şahin’le birlikte Almanya’ya gitme planları yapar. Ancak hiç beklenmedik bir sorun tüm planlarını bozar. Nurten, kokuyor diye evde balık kızartmak istememektedir.

Bunun üzerine Seyfi balık alır ve balığı Fehmi’lerin evinde pişirip yemek ister. Bunu öğrenen Fehmi, Seyfi’den kurtulmak için bir plan yapar. Fehmi başarılı olabilecek midir?

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Seyfi'nin eski karısının Çınaraltı Mahallesi'ne gelmesi, ortalığı karıştırır. Seyfi bu durumu Nurten'den saklamak için büyük bir çaba gösterse de, Nurten bu işin üzerine gider. Çok sıkışan Fehmi, durumu bir yalanla kurtarmaya çalışınca işler daha da arap saçına döner. Seyfi'nin imdadına Fehmi yetişir.

Diğer taraftan Seyfi'nin eşi, Beykoz'daki evi Seyfi'den alma konusunda oldukça ciddidir. Seyfi iyice köşeye sıkışmıştır. Bu sırada Butik Ali ve Dilek'in de evlilik tarihi konusunda bir gelişme olur. Ahmet, Niyazi'nin Nazlı'ya olan ilgisi konusunda oldukça sinirlenmiştir.

Gülden, Ahmet'i sakinleştirmeye çalışır. Pastacı Sami'nin, pastaneye tuvalet yaptırması, Çınaraltı Mahallesi'nde yoğun ilgiyle karşılanır.

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