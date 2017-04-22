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"Üzgünüm Celal Baba..."

SHOW TV'de yayınlanan ve Pazartesi akşamlarının tek lideri olan İçerde dizisinin, merakla beklenen 31. bölüm 3. fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde neler yaşanacak? İşte İçerde 31. bölüm 3. fragmanı ve özeti...

22 Nisan 2017 Cumartesi, 22:09:44 Güncelleme: 23:23:16

Show TV'nin Ay Yapım imzalı,  güçlü oyuncu kadrosu ve sarsıcı hikayesiyle Pazartesi akşamına damga vuran dizisi "İçerde"nin 31. bölüm 3. tanıtımı yayınlandı. Dizinin bu haftaki bölümünde neler yaşanacak? İşte İçerde 31. bölüm 3. fragmanı ve bölüm özeti...

İÇERDE YENİ BÖLÜM FRAGMANI VE ÖZETİ

Sarp'ın kucağında kanlar içindeki Melek'le hastaneye girdiği sahnede sinir krizi geçiren Mert'in, Celal'i arayıp "üzgünüm Celal Baba, kurtaramadım" dediği ve Sarp'ın onu duyduğu tanıtım büyük merak uyandırdı.

"İçerde"nin Pazartesi günü ekrana gelecek 31. bölümünde; Melek’in ölümüyle Sarp, hem Melek’i hem de Umut’u kaybetmiştir. Füsun ise bir yandan Melek’in kaybına üzülürken, diğer yandan da Umut’u ikinci kez kaybetmenin acısı içindedir. Mert’in mafyaya çalıştığı ortaya çıkar.

Yusuf Müdür, Organize'de arkadaşlarının önünde Mert’i rezil eder. Sarp ve Mert bir arada Celal'in yanında çalışmaya başlarlar. Sarp, bu durumu hazmedemez ama duygularını saklamak zorunda kalır. Celal, Melek’in ölümüyle yıkılır. Kudret’i kendi elleriyle öldürmeden acısı dinmeyecektir.

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE MELEK VURULMUŞTU

Melek, Coşkun’dan Sarp ve Mert’in kardeş olduklarını öğrenmiştir. Yapacağı ilk şey bunu Mert ve Sarp’la paylaşmak olacaktır. Celal bu gerçeğin ortaya çıkmaması için elinden geleni yapacaktır.

Celal’in kurtulması Kudret’i daha çok öfkelendirmiştir. Kudret, Serkan’ı Mert ve Sarp’ı öldürmesi için görevlendirir. Hayatlarının tehlikede olduğunun farkında olmayan Yılmaz kardeşler ilk defa gerçeğe bu kadar yakındır.

Yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği ve iki kardeşin birbirini bulma hikayesini anlatan İçerde’nin başrollerinde Çağatay Ulusoy, Aras Bulut İynemli, Çetin Tekindor, Uğur Yücel, Bensu Soral, Damla Colbay, Mustafa Uğurlu, Rıza Kocaoğlu, Nihal Koldaş, Gözde Kansu ve Yıldıray Şahinler yer alırken yönetmenliğini ise Uluç Bayraktar üstleniyor.

“İçerde”, heyecan dolu yeni bölümü ile her Pazartesi saat 20.00'de Show TV’de.

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