Kadrosunda Ozan Dolunay, Bahar Şahin, İsmail Ege Şaşmaz ve Yusuf Gökhan Atalay gibi isimlerin yer aldığı Lise Devriyesi, 4. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde izleyicileri neler bekliyor? İşte Lise Devriyesi 4. son bölüm fragmanı ve özeti...

LİSE DEVRİYESİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI VE ÖZETİ

Işıl’dan aldığı yanlış istihbarat yüzünden Necdet’in ekiplerinin korku evine operasyon düzenlemesine neden olan Yiğit, amirinin güvenini iyiden iyiye kaybetmiştir.

Necdet Yiğit’e ancak Fırat’la arkadaş olduğuna dair somut bir delil getirirse inanacağını söyler. Fırat’a yaklaşmak için Işıl’dan yardım isteyen Yiğit’in planı hiç de umduğu gibi gitmeyecektir.

Necdet’in beklenmedik aksiyon planı Yiğit için işlerin daha da karışmasına sebep olacaktır...

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Işıl’ın Necdet amirin kızı olduğunu öğrenmesi, Yiğit’in eline büyük bir koz vermiştir. Fırat’la bir olup kendisini bütün öğrencilere rezil eden Işıl ya yarın okula gelmeyecektir, ya da Yiğit Işıl’ın Karebil’de okuduğunu babası Necdet’e anlatacaktır.

Köşeye sıkışan Işıl hayallerine veda etmeye hazırlanırken, hiç beklenmeyen bir olay yüzünden yeniden sahaya iner ve oyuna dahil olur.

Yiğit ve Işıl bir olayı çözmek için ilk kez güç birliği yaptıklarında kendilerini bekleyen büyük sürprizden bihaberdirler...