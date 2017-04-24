16 yaşında üvey babası tarafından tacize uğrayan Eylül'ün hikayesini konu edinen Kırgın Çiçekler, 81. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde Eylül kurtulabilecek mi? İşte Kırgın Çiçekler 81. bölüm fragmanı ve özeti...

KIRGIN ÇİÇEKLER 81. BÖLÜM FRAGMANI VE ÖZETİ

Kemal, Büşra'yı serbest bırakarak Eylül'ü ve peşinden gelen Kader'i rehin alarak ortadan kaybolur. Herkes panik halde Eylül ve Kader'i ararken, Büşra polis tarafından bulununca gerçek açığa çıkar.

Sadullah'ın ölümünden Songül ve Güney'i suçlayan Zehra, evinin masraflarını çocuklara yükler. Yiyecek ve paraları olmayan Songül ve Güney çok zor durumdadır.

Nazan'ın kolejde hademe olarak işe başlayacak olması Defne'yi çılgına çevirir. Kemal, Eylül'e yeni bir hayat kurmak üzere uzaklara gideceklerini söyler. Eğer karşı koyarsa Kader ölecektir...

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Eylül, Büşra'yı kurtarmak için Kemal'le görüşmeye razı olur. Ona kimse engel olmasın diye kızlara ve Serkan'a haber vermez. Eylül'ün korktuğunu anlayan Kemal, vazgeçmesin diye Büşra'ya zarar vermekle tehdit eder.

Serkan ve Meral'in ilk sahne aldığı gece kızlar ve Feride onları dinlemeye gider. Songül geri döndüğünde Sadullah'ı baygın bulur. Nefes almadığını fark edince büyük bir şok yaşar... Annesi gibi babasını da kaybetmek üzeredir...